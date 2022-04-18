英國出動最致命的核潛艇

英出動核潛艇

4月17日，就在俄羅斯宣布制裁包括首相約翰遜（Boris Johnson）在內多位英國政府官員後，英國最強大的核潛艇“大膽號”（HMS Audacious）抵達直布羅陀海峽（Gibraltar）。“大膽號”能精準打擊距離岸邊約1200公里的目標，是英國最新型機敏級核潛艇，堪稱全世界最致命潛艇之一。

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英媒《每日快報》報導，“大膽號”全長97米，這是第一次來到英國海外領地直布羅陀，停靠在美國喬治亞號潛艇（USS Georgia）旁邊。

機敏級潛艇是攻擊型核潛艇，可用魚雷攻擊敵軍潛艇及船隻，還能發射戰斧巡弋導彈，能命中1200公里外的目標，進行毀命性精準地面攻擊。

“大膽號”排水量為7400噸，具備從海水中生產氧氣與淡水的能力，因此可在不需要浮出水面的狀態下進行長期任務。

就在“大膽號”抵達直布羅陀幾小時之前，俄羅斯外交部剛剛宣布，禁止英國首相約翰遜、外交大臣特拉斯（Liz Truss）、國防大臣華萊士（Ben Wallace）及其他10名英國政府成員入境俄羅斯，且制裁名單將繼續擴大。

英軍此舉令人關注俄烏戰爭會不會擴大。特別是，烏克蘭總統澤連斯基（Vladimir Zelensky）15日在接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時警告說，“全世界所有國家”都應該為俄羅斯總統普京可能在烏克蘭戰爭中，動用戰術核武做好準備。

澤連斯基說，普京可能使用核武或者化學武器，因為他不在乎烏克蘭人的性命，“我們應該不要害怕，但是要有所準備。這不光是烏克蘭的問題，而是全世界的問題。”

另據《華盛頓郵報》報導，澤連斯基最近一次與拜登通電話時，請求美國將俄羅斯列入支持恐怖主義國家。

報導引述消息人士指出，拜登告訴澤連斯基，願意探索一些提議對莫斯科施加更大壓力，但是並未承諾會有特定的行動。

列入支持恐怖主義國家，是美國其中一種最強硬、影響最大的制裁手段。即使是在冷戰時期，美國都避免用這種方式制裁蘇聯。目前僅朝鮮、古巴、伊朗、敘利亞四國被列入這份黑名單。

若將俄羅斯認定為支持恐怖主義國家，美國會對繼續與俄羅斯商業往來的其他數十個國家施以經濟懲罰。前美國國務院官員布拉紮基斯（Jason Blazakis）近期曾撰文指出，這“會是經濟上的核彈選項”。