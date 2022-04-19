拜登周二與英法德日等國首腦舉行視頻會議 荷蘭等國承諾對烏提供武器

荷蘭/俄羅斯/烏克蘭

烏克蘭總統澤連斯基4月18日晚宣布，俄羅斯軍隊已經開始了他們籌備已久的針對烏東頓巴斯地區的進攻。據悉，美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利和波蘭等國的領導人將於周二稍後舉行視頻峰會，以商討對烏克蘭提供進一步的支持。有消息指，北約和歐盟領導人及日本首相岸田文雄也受邀參加這一會議。

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據白宮新聞秘書辦公室稱，美國總統拜登與盟友和合作夥伴就烏克蘭和俄羅斯問題進行的安全視頻通話於美東時間周二上午開始。拜登被安排在白宮戰情室參加視頻會議。白宮新聞秘書辦公室介紹稱，“與拜登總統一起參加視頻會議的有加拿大總理特魯多、歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾、法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨、意大利總理德拉吉、日本首相岸田、北約秘書長斯托爾滕貝格、波蘭總統杜達、羅馬尼亞總統約翰尼斯和英國首相約翰遜。”

據《讀賣新聞》報導，將參加這一會議的日本首相岸田文雄指出，“我們正處於結束俄羅斯殘暴的侵略和維護和平與秩序的關鍵時刻”。 他表示，當務之急是支持烏克蘭的經濟，並透露日本打算將向烏克蘭貸款額度增加到3億美元以支持該國。此前，日本政府已宣布通過1億美元的貸款對烏克蘭提供支持。

此外，荷蘭首相馬克·呂特周二表示，荷蘭將向烏克蘭運送“更重的物資”，“包括裝甲車”。呂特在一條推文中寫道，他和荷蘭國防大臣卡伊薩・奧隆格倫在一次電話會談中向澤連斯基表示支持，“因為俄羅斯開展了新的攻勢”。

呂特說：“我們與盟友一起，正在考慮交付更多更重的設備。”澤連斯基在通話後也發推文說，他已將“頓巴斯局勢的惡化”告知呂特，並感謝呂特的支持。澤連斯基說：“當和平得到恢復時，我們將在歐盟共同建立烏克蘭-荷蘭的新質量關係！”

據《羅馬尼亞自由報》報導稱，羅馬尼亞將從該國國防部的儲備中向烏克蘭轉讓一批致命性武器。由於烏克蘭不是北約組織成員國，羅馬尼亞已經修改了提供武器的立法。由於緊急法令，羅馬尼亞政府將能夠從國防部的儲備中對烏提供武器。報導沒有說明羅馬尼亞將向烏克蘭提供的武器數量和類型。

捷克國防部周二宣布，捷克國防工業公司將維修烏克蘭坦克和其他在對俄戰鬥中受損或在長期儲存後需要維修的軍車。捷克國防部說：“小的故障或戰鬥損壞將由烏克蘭軍隊和烏克蘭國防工業自己的努力來修復。捷克的援助將利用捷克國防工業公司的能力進行更廣泛的工作，包括大修和將長期儲存的設備投入使用。”

該部門表示，第一個合同將包括維修數量不詳的蘇聯時代的T-64坦克。此前，意大利總理德拉吉宣布，意大利議會近乎一致支持向烏克蘭提供武器，以及加強對俄羅斯制裁的前景。他在接受意大利《晚郵報》專訪時表示：“提供武器的決定是在議會中幾乎一致作出的。問題的條件很清楚：一方面是受到攻擊的人民，另一方面是侵略者的軍隊。”