朔爾茨：普京要對烏克蘭“戰爭罪”負有“責任”

普京犯有“戰爭罪”

德國總理朔爾茨周二表示，普京要對在烏克蘭造成數千名平民死亡的“戰爭罪行”負責。在與美國總統拜登舉行視頻會議後，總理在柏林舉行的新聞發布會上說：“俄羅斯入侵俄羅斯是對國際法的嚴重違反”，數千名平民的死亡是“俄羅斯總統應承擔的戰爭罪行”。

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德國總理朔爾茨表示：“我們為受害者感到巨大的痛苦，也對俄羅斯總統和這場毫無意義的戰爭感到憤怒”。歐美領導人在視頻會議後重申了他們對烏克蘭的“完全聲援和完全的支持”。

德國總理強調，“防止戰爭蔓延到其他國家”也是他們的職責，並重申北約不會“直接參與戰爭”。

社會民主黨人朔爾茨（Olaf Scholz）在德國受到廣泛批評，包括在他與綠黨和自由黨的聯合政府內部，因為他被認為不願交付烏克蘭要求他提供的重型武器。迄今為止，柏林已向基輔運送了一定數量的防禦性武器。

當被問及戰鬥坦克等重型武器時，總理仍然迴避，重申德國無意“單打獨鬥”，並堅稱這些決定是在與盟國密切協商後做出的。

他說，德國軍隊，即德國聯邦國防軍，已經沒有很多可以運送到烏克蘭的武器庫存。因此，他說，政府和國防製造商目前正在制定一份他們可以向烏克蘭供應的軍事裝備清單，但沒有詳細說明它們是什麼類型的武器。

德國政府周五宣布，它希望釋放超過 10 億歐元的對烏克蘭的軍事援助，但沒有說明這筆錢將用於什麼以及在什麼時間範圍內發布預算延期。

德國試圖以這種方式回應烏克蘭當局以及其一些歐盟夥伴（如波蘭或波羅的海國家）日益增長的批評，即其在基輔軍備方面明顯缺乏支持。

當被問及戰鬥坦克等重型武器時，總理仍然迴避，重申德國無意“單打獨鬥”，並堅稱這些決定是在與盟國密切協商後做出的。他說，德國軍隊，即德國聯邦國防軍，已經沒有很多可以運送到烏克蘭的武器庫存。因此，他說，政府和國防製造商目前正在制定一份他們可以向烏克蘭供應的軍事裝備清單，但沒有詳細說明它們是什麼類型的武器。

德國政府周五宣布，它希望釋放超過 10 億歐元的對烏克蘭的軍事援助，但沒有說明這筆錢將用於什麼以及在什麼時間範圍內發布預算延期。德國試圖以這種方式回應烏克蘭當局以及其一些歐盟夥伴（如波蘭或波羅的海國家）日益增長的批評，即其在基輔軍備方面明顯缺乏支持。