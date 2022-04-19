標普預測：俄烏戰爭中 歐洲汽車產量將下降9%

歐洲汽車產量將下降9%

據美國全國廣播公司財經頻道CNBC4月16日報導，在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中，烏克蘭被迫關閉了的許多工廠，東歐的汽車工廠也被迫關閉。據標普預測，這將導致歐洲總的汽車生產量下降9個百分點。

廣告 繼續瀏覽後續

報導說，許多汽車製造商正爭先恐後地重新平衡其供應鏈。人力成本的提高，材料價格的上漲，造成汽車生產持續放緩，迫使標普全球移動通信公司（S&P Global Mobility）降低了未來兩年的銷售預測，將預測回調260萬輛，歐洲汽車產量預測將下降9%（100萬輛）。

在2021年10月全球疫情後，標普全球評級公司的分析師曾預測2022年全球汽車銷量將增長4-6%。但現在，根據報告，今年的這一預測已被削減為下降2%。

雖然烏克蘭和俄羅斯僅佔全球汽車市場的2%，但供應鏈上的短缺具有更廣泛的影響。烏克蘭一直是汽車製造商線束的主要供應商，而俄羅斯也是汽車原材料的主要生產國。俄羅斯生產了全球約40%的原料鈀，用於清潔汽車尾氣；俄羅斯也是鎳（用於電動汽車電池）、鐵以及其它礦物和金屬的來源。

俄烏戰爭對大型汽車品牌，如寶馬、奔馳和大眾汽車等製造商的傷害更嚴重，其關鍵零部件的製造直接受到了威脅。自2020年初疫情爆發以來，這場戰爭是對汽車製造公司的又一次重大打擊。