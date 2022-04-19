歐盟主席：俄破產只是時間問題 烏終將勝利

烏克蘭戰事

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）近日針對烏克蘭局勢發表了看法。她認為，在最壞的狀況下，戰事可能拖延數年，但是，俄羅斯國家破產只是個時間問題，而烏克蘭終究會贏得勝利。俄羅斯前總統梅德韋傑夫警告說，由於俄羅斯的金融問題，歐洲可能面臨經濟困難。

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馮德萊恩是在接受德國《畫報》（das Bild）專訪時說的這番話。她表示，她親眼在布查鎮看到的景象是萬人坑、很多很多的屍袋、遭到襲擊的街道、被炸毀的房屋，被燒毀的汽車。烏克蘭需要各種可幫助他們保衛家園的武器，不管是輕型的還是重型的。

馮德萊恩說，目前歐盟已為烏克蘭提供了15億歐元的物資，各會員國也分別加以協助。能夠提供協助的會員國，應該儘速交運各式武器。唯有如此，烏克蘭才能在與俄羅斯的激烈防禦鬥爭中生存下來。

馮德萊恩談到，對俄羅斯的制裁正在發揮作用。“對俄羅斯的出口下降了70%；由於缺乏備件和軟件更新，700架俄羅斯飛機失去了執照；數百家大公司和數千名專家正在拋棄俄國。”她說，“俄羅斯國家破產只是個時間問題。通過這場戰爭，普京也在摧毀他自己的國家和人民的未來。烏克蘭的勇敢和韌性令人印象深刻。勝利意味着烏克蘭再次和平。”

馮德萊恩堅信，在烏克蘭犯下戰爭罪的肇事者將受到國際法庭的懲罰。她說，“歐盟與烏克蘭組成了一個調查小組，向國際法院提供意見。俄羅斯士兵犯下的罪行有充分的證據......這場戰爭已經奪去了成千上萬平民的生命。下令入侵的普京應對這場戰爭負責。”

馮德萊恩在4月8日訪問基輔時曾交給澤連斯基一個問卷，承諾歐盟將加速考慮烏克蘭加入歐盟的請求。歐盟很快會將就烏克蘭是否符合歐盟成員國的標準提出建議。而歐盟理事會將於6月23日和24日召集會議。烏克蘭總統澤連斯基表示，屆時烏克蘭或可獲得歐盟候選國的地位。

目前，俄烏戰爭已進入第54天。俄羅斯4月18日晚加強了對頓巴斯地區的全面攻擊，烏克蘭東部的頓涅茨克和盧甘斯克地區都遭到俄羅斯炮火的持續攻擊。烏克蘭參謀長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，繼圍困基輔失敗後，這是俄羅斯對烏克蘭發起的第二階段戰役。

澤連斯基在18日晚的講演中說：“無論俄羅斯搬多少士兵來這裡，我們都將戰鬥，我們將保護我們自己。我非常感激我們所有的將士......”

烏克蘭當局表示，俄羅斯的炸彈18日至少殺害了烏克蘭東部8位平民。而且，盧甘斯克的克雷明納市（Kreminna）已落入俄軍手中。頓涅茨克州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）表示，該州有4位平民死於俄羅斯戰火之中。

基輔經濟學院、烏克蘭總統辦公室及烏克蘭經濟部聯手進行的一個名為“俄羅斯應該支付”項目估計，俄羅斯對盧甘斯克和頓涅茨克地區的襲擊，對烏克蘭基礎設施的破壞超過了850億美元。

烏克蘭高級國防官員達尼羅夫（Oleksy Danilov）18日表示，俄羅斯軍隊試圖沿著頓涅茨克、盧甘斯克和哈爾科夫的整個前線攻破烏克蘭的防線，但是被擊退了。

烏克蘭當局最近公布的數字顯示，到目前已有2.06萬俄軍死於俄烏戰爭；而西方最保守估計的俄軍死亡人數則介於7,000至1.5萬人。而且，俄軍在一線死亡的高階軍事指揮官的人數已達到35人。