歐美做好準備對莫斯科實施“新制裁”

對俄實施“新制裁”

意大利政府19日晚間表示，美國和歐盟已經“就需要增加對克里姆林宮的壓力達成廣泛共識，特別是通過採取新的制裁措施”。政府在一份聲明中說，盟國還同意“增加對莫斯科的國際孤立”的必要性。

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歐盟委員會主席馮德萊恩在推文中證實了意大利的聲明：“我們將再次加強對俄羅斯的制裁。”

這一立場是在美國總統喬·拜登和美國主要盟友之間專門討論俄羅斯在烏克蘭的進攻的虛擬會議期間採取的，當時莫斯科已經發動了他的進攻的新階段。

視頻會議彙集了法國領導人伊曼紐爾·馬克龍、英國人鮑里斯·約翰遜、德國人奧拉夫·舒爾茨、羅馬尼亞人克勞斯·約翰尼斯、波蘭人安傑伊·杜達、意大利人馬里奧·德拉吉、加拿大人賈斯汀·特魯多和日本人岸田文雄。

北約秘書長斯托爾滕貝格以及歐盟委員會和歐洲理事會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩和查爾斯·米歇爾也參加了電話會議。

此外，根據意大利政府的新聞稿，在這次視頻會議上，“通過這種方式減少對俄羅斯供應的依賴，使能源多樣化的共同承諾得到了重申”。

這次虛擬會議召開之際，烏克蘭總統澤連斯基表示，俄羅斯周一在烏克蘭東部開始了重大攻勢，這是俄羅斯軍隊撤出基輔地區後的新戰略目標。自 2014 年以來，這片烏克蘭領土的一部分已落入親俄分裂勢力手中。