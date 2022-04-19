法經濟財政部長重申：支持歐盟對俄羅斯石油實施禁運

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法國經濟和財政部部長勒梅爾（Bruno Le Maire）4月19日在受訪時表示，法國支持歐盟擴大對俄羅斯制裁，禁止進口俄羅斯石油。

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勒梅爾周二在接受法國歐洲第一電台採訪時指出：“當你看到正在頓巴斯發生的事情時，（現在）比以往任何時候都更有必要停止從俄羅斯進口石油。”

烏克蘭總統澤連斯基18日晚宣布，俄軍已經開始了對烏東頓巴斯地區準備已久的攻勢。俄羅斯外長拉夫羅夫也在最新的採訪中證實，俄軍下一階段“特別軍事行動”開始。

勒梅爾在採訪中提及：“過去幾年來，弗拉基米爾·普京政府的主要外彙來源是什麼？這不是天然氣，而是石油（出口）。”他補充說：“停止從俄羅斯進口石油是為了打擊（普京發動）烏克蘭戰爭的資金。”

勒梅爾希望“在未來幾周內說服”其他的歐洲夥伴，並稱“我們必須停止從俄羅斯進口石油”。他表示，如果不是因為某些歐盟成員國的猶豫不決，這項措施已經開始生效了。

因為法國在今年上半年正擔任歐盟輪值主席國，勒梅爾拒絕對這些國家直接點名。不過，他指出：“相信烏克蘭的現實情況將使現狀發生改變。”

針對俄軍的新一輪攻勢，勒梅爾強調：“我們和埃馬紐埃爾·馬克龍一直說，我們希望對（俄羅斯）煤炭實施禁運，這已經完成了，還要對俄羅斯石油實行禁運。”