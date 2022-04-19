違規聚會惹眾怒 約翰遜再度致歉

約翰遜“派對門”

4月19日，英國首相約翰遜再次為自己違反防疫規定參加首相府聚會事件表示歉意。英媒爆料，在新冠疫情防疫封鎖期間，英國首相府仍會在每周五舉辦派對，就連“封城”和菲利普親王的葬禮期間都不例外。約翰遜不僅自己參與了多次聚會，甚至還鼓勵員工通過聚會來解壓。儘管約翰遜已就此公開道歉，但保守黨議員不再信任約翰遜，向他發起不信任投票。

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英國議會上周沒有開會，但反對派要求約翰遜辭職指責他在聲稱這一年時向國會議員撒謊。如果在不信任投票中，約翰遜贏得保守黨50%以上議員的支持，那他將繼續擔任首相，而保守黨12個月內不能再對約翰遜進行不信任投票；如果約翰遜不能得到一半以上保守黨議員的支持，他將被罷免，且不能再次競選黨首。

如果約翰遜辭職，他將擔任看守內閣首相，直至選出新首相，或者由一位內閣成員擔任首相，直至新首相“誕生”。英國《鏡報》稱，如果在新首相被選出來之前約翰遜辭職，那執政黨將決定新首相人選，英國副首相拉布最有可能成為約翰遜的繼任者。

約翰遜不認為自己犯錯。他對下屬說，將為保住自己的首相之位而戰。

工黨領袖基爾·斯塔默指責鮑里斯·約翰遜利用烏克蘭戰爭作為盾牌，他認為這種策略“非常冒犯”。工黨領袖表示：“他不僅違反了規則，他還誤導輿論，他向議會撒謊”。

當天稍早前，英國議會下院議長林賽·霍伊爾批准反對黨議員對首相是否在違規聚會事件上誤導議會一事進行投票的請求，該投票將於本月21日進行。