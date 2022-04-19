馮德萊恩本周將訪問印度 約翰遜訪印期間將鼓勵莫迪與普京疏遠聯繫

歐盟/印度/俄羅斯

據印度外交部4月19日介紹，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將於4月24日至25日對印度進行為期兩天的正式訪問。這是馮德萊恩擔任歐委會主席以來首次對印度的訪問。另據英國首相府介紹稱，同樣計畫於本周到訪印度的約翰遜將藉此機會鼓勵印總理莫迪疏遠與俄總統普京治下的俄羅斯的聯繫。

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歐盟委員會周二通過推特表示：“馮德萊恩主席本周將前往印度，與印度總統、總理和外交部長會面。此次訪問旨在加強印度和歐盟在各個領域的合作。”

印度外交部的聲明稱：“這將是她作為歐盟委員會主席對印度的首次訪問。訪問期間，歐盟委員會主席將與印度總理舉行雙邊會談。她還將會見印度總統和其他重要人物。歐盟委員會主席已被邀請為今年瑞辛納對話（The Raisina Dialogue）的首席嘉賓，（馮德萊恩）並將在2022年4月25日的開幕式上講話。”

印度外交部表示：“印度和歐盟有着充滿活力的戰略夥伴關係，在政治和戰略、貿易和商業、氣候和可持續發展、數字和技術方面以及人與人之間的關係上，雙方的合作一直在強勁增長。2021年5月舉行的印度-歐盟領導人會議確定了新的里程碑，決定恢復貿易談判並啟動印度-歐盟互聯互通夥伴關係。即將到來的歐盟委員會主席的訪問將是一個審查進展和進一步加強與歐盟多方面夥伴關係的機會。”

此外，據英國首相府介紹，比馮德萊恩稍早（4月22日）抵達印度的約翰遜將利用此次訪問機會，鼓勵莫迪疏遠與普京治下的俄羅斯的聯繫。儘管英國政府內部擔心印度政府在譴責俄羅斯入侵烏克蘭方面表現得不夠強硬，但約翰遜將不會尋求“說教”他的印度同事。

在周二的英政府內閣會議上，約翰遜告訴部長們，英國與印度有一個“深刻而持久的夥伴關係”，他將尋求擴大這種關係。根據唐寧街10號公布的會議摘要，約翰遜表示，英國將“繼續與其他國家合作，為印度提供國防採購和能源的替代選擇，以使供應鏈遠離俄羅斯”。

但約翰遜強調，英國“不會尋求對其他民選政府說教，告訴他們什麼行動方案對他們來說是最好的”。英國首相府發言人告訴記者稱：“當涉及到印度和其他民選國家時，我們認為最好的辦法是與他們進行建設性的接觸，試圖擴大民主國家的聯盟，反對俄羅斯。”該發言人指出：“我們不認為指手畫腳或在一旁大喊大叫是與民選國家接觸的有效方式。”