不滿侵烏行徑 溫網禁止俄國與白俄球員參賽

溫網

溫布爾登網球錦標賽（Wimbledon）主辦單位20日宣布，因俄羅斯侵略烏克蘭，將禁止俄國和盟友白俄羅斯球員參加2022年的溫網賽事。

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兩國主要受影響球員是俄國排名男網世界第二的名將丹尼爾·梅德韋傑夫（Daniil Medvedev），以及白俄的女網世界第4好手阿麗娜·薩巴倫卡（Aryna Sabalenka）。

主辦溫網的全英草地網球俱樂部（All England Lawn Tennis Club）發布聲明說：“在俄羅斯發動如此無理和前所未見事侵略行動的情況下，讓俄國政權藉由俄國或白俄球員參與賽事獲得任何好處將令人無法接受。”

聲明指出，因此很遺憾要拒絕俄國和白俄球員參加溫網比賽。