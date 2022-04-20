烏戰難民今過500萬
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根據聯合國難民機構周三公布的數字，在2月24日俄羅斯開始入侵後不到兩個月，烏克蘭難民人數已突破500萬大關。
法新社今天根據聯合國在日內瓦難民署的數據，自俄羅斯入侵開始以來，已有5,034,439名烏克蘭人離開他們的國家，比周二公布的數字多了53,850人。
據聯合國難民機構副高級專員凱利-克萊門茨說："經過八周的衝突，我們統計的數字已經達到500萬，而且還在不斷增加，這是500萬個關於損失和創傷的悲慘故事。
同屬聯合國的國際移民組織(IOM)表示，超過21.8萬名非烏克蘭人，主要是學生和移民工人，也已經離開烏克蘭前往鄰國，這意味着自戰爭開始以來，總共有超過525萬人逃離了烏克蘭。
婦女和兒童占這些難民的90%，18至60歲的男子可能被動員起來保衛國家，並不允許離開。幾乎三分之二的烏克蘭兒童不得不逃離他們的家園，包括那些仍然在該國的兒童。
此外，根據國際移民組織的數據，近710萬烏克蘭人已經離開了他們的家園，但仍滯留在烏克蘭。
在俄羅斯入侵之前，烏克蘭在政府控制的地區有3700萬人口。這一數字不包括2014年被俄羅斯吞併的南部克里米亞，以及親俄羅斯分離主義分子控制的東部地區。
法新社說，每10名烏克蘭難民中有近6人（2,825,463人）逃往波蘭，波蘭是迄今為止收容難民最多的國家，儘管其中一些人繼續前往其他歐洲國家。與此同時，根據波蘭邊防軍的說法，也有不到74萬人越過波蘭邊境進入烏克蘭。戰前，約有150萬烏克蘭人居住在波蘭，主要是移民工人。
共有757,047名烏克蘭人離開他們的國家進入羅馬尼亞，其中許多人通過摩爾多瓦到達，摩爾多瓦是羅馬尼亞和烏克蘭之間的內陸國。
據聯合國難民署表示，對於與烏克蘭接壤的屬於申根地區的國家（匈牙利、波蘭、斯洛伐克），高級委員會提出的數字是計算那些越過邊界進入該國的人。聯合國難民署估計，"大量的人繼續前往其他國家"。