烏戰難民今過500萬

烏克蘭/難民

烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾一棟在烏俄衝突中遭轟炸受損的住宅樓。前工作。圖片由無人機2022年4月19日拍攝。

根據聯合國難民機構周三公布的數字，在2月24日俄羅斯開始入侵後不到兩個月，烏克蘭難民人數已突破500萬大關。

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法新社今天根據聯合國在日內瓦難民署的數據，自俄羅斯入侵開始以來，已有5,034,439名烏克蘭人離開他們的國家，比周二公布的數字多了53,850人。

據聯合國難民機構副高級專員凱利-克萊門茨說："經過八周的衝突，我們統計的數字已經達到500萬，而且還在不斷增加，這是500萬個關於損失和創傷的悲慘故事。

同屬聯合國的國際移民組織(IOM)表示，超過21.8萬名非烏克蘭人，主要是學生和移民工人，也已經離開烏克蘭前往鄰國，這意味着自戰爭開始以來，總共有超過525萬人逃離了烏克蘭。

婦女和兒童占這些難民的90%，18至60歲的男子可能被動員起來保衛國家，並不允許離開。幾乎三分之二的烏克蘭兒童不得不逃離他們的家園，包括那些仍然在該國的兒童。

此外，根據國際移民組織的數據，近710萬烏克蘭人已經離開了他們的家園，但仍滯留在烏克蘭。

在俄羅斯入侵之前，烏克蘭在政府控制的地區有3700萬人口。這一數字不包括2014年被俄羅斯吞併的南部克里米亞，以及親俄羅斯分離主義分子控制的東部地區。

法新社說，每10名烏克蘭難民中有近6人（2,825,463人）逃往波蘭，波蘭是迄今為止收容難民最多的國家，儘管其中一些人繼續前往其他歐洲國家。與此同時，根據波蘭邊防軍的說法，也有不到74萬人越過波蘭邊境進入烏克蘭。戰前，約有150萬烏克蘭人居住在波蘭，主要是移民工人。

共有757,047名烏克蘭人離開他們的國家進入羅馬尼亞，其中許多人通過摩爾多瓦到達，摩爾多瓦是羅馬尼亞和烏克蘭之間的內陸國。

據聯合國難民署表示，對於與烏克蘭接壤的屬於申根地區的國家（匈牙利、波蘭、斯洛伐克），高級委員會提出的數字是計算那些越過邊界進入該國的人。聯合國難民署估計，"大量的人繼續前往其他國家"。