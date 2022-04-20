芬蘭議會今啟加入北約辯論

芬蘭/俄羅斯/烏克蘭/北約

芬蘭議會周三開始辯論是否加入北約以更好地保護自己免受俄羅斯可能的侵略。芬蘭現在比任何時候都 "極有可能 "提出加入北約。

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據法新社今天報道稱，儘管莫斯科最近警告說，如果芬蘭或鄰國瑞典加入美國領導的軍事聯盟，將在波羅的海地區進行核增援，但赫爾辛基仍然打算很快做出決定。

據北歐國家年輕的社會民主黨領導人桑娜-馬林上周說，"我認為這將很快解決。幾周之內。"

在俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭之前，芬蘭議會的200名成員在這個問題上長期存在分歧，在夏季可能進行的投票中，贊成加入的成員占明顯多數。根據芬蘭媒體的統計，其中約有100人已經決定投票支持加入，而只有12人表示反對。其他人在等待辯論，以表明他們的立場。

芬蘭政府上周向議員們提交的一份新的 "白皮書 "沒有表達一個正式的建議，而是強調只有北約成員資格才能提供其著名的第5條集體防禦的保護傘。

儘管芬蘭在冷戰結束時和1995年加入歐盟時打破了嚴格的中立地位，但它現在只是一個北約合作夥伴國。據芬蘭官方白皮書說，對於與俄羅斯有1300公裡邊界的北歐國家來說，加入這個由30個成員組成的聯盟將對其強大鄰國的攻擊提供 "相當大的 "威懾力。

芬蘭歐盟事務部長Tytti Tuppurainen周五承認，芬蘭 "非常有可能 "成為候選國，但她表示尚未作出決定。她說：芬蘭人現在似乎已經下定決心，已經有絕大多數人贊成加入北約。

法新社說，民意調查顯示，550萬芬蘭人中幾乎有三分之二的人現在贊成加入，幾乎是烏克蘭戰爭前的三倍。

據24歲的索菲亞-林德布洛姆(Sofia Lindblom)周三在赫爾辛基市中心遛狗時說："我曾對加入北約持敵對態度，但由於這種情況，我現在更贊成加入北約。"會員資格將提供某種形式的安全。

在附近的參議院廣場，69歲的武克卡-穆斯托寧說，對烏克蘭的入侵 "完全改變了 "她的看法，她現在贊成加入北約。

莫斯科正試圖阻止前大公國芬蘭的這一舉動，但芬蘭已經贏得了大多數大西洋聯盟成員國對可能加入的支持。

俄羅斯外交部發言人瑪麗亞-紮哈羅娃周五說批評說，"即使作為北約的成員也不能加強他們的國家安全。瑪麗亞-紮哈羅娃說：“事實上，（芬蘭和瑞典）將成為北約的前線。” 她還警告，這些國家 "必須理解這種措施對我們的雙邊關係和整個歐洲安全架構帶來後果"。

芬蘭的決定正受到瑞典的密切關注，瑞典也在考慮加入該聯盟，但似乎要根據赫爾辛基的選擇來決定。許多分析家預計，芬蘭，也可能是瑞典，將在6月下旬在馬德里舉行的北約峰會上及時提出申請。

接納新成員要求北約成員之間達成一致意見。雖然維克多-歐爾班的匈牙利的立場仍然是一個問號，因為匈牙利的立場比其他歐洲國家更加親俄，但北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格說不會有任何障礙。

據法新社，赫爾辛基預計將需要四個月到一年的時間來完成加入程序--這是一個敏感時期，在此期間應做出有利於它的軍事援助保證。如果芬蘭加入，北約國家和俄羅斯之間的陸地邊界將突然增加一倍，達到近2,600公里。

芬蘭在一個多世紀的時間裡（1809-1917年）是俄羅斯的，並與俄羅斯有着悠久的歷史，尤其是在第二次世界大戰期間芬蘭對前蘇聯進行了英勇的抵抗，特別是在1939-40年的冬季戰爭期間。