莫斯科向堅守馬里烏波爾烏軍發出新的最後通牒

烏克蘭戰事吃緊

莫斯科當局對烏克蘭港口城市馬里烏波爾的烏軍發出了新的最後通牒，今天（4月20日）生效。據路透社指出，在俄羅斯軍隊為預期對烏克蘭東部發起總攻進行集結的同時，還有數以千計的俄軍兵力正長時間圍攻烏克蘭東南部城市馬里烏波爾，目標是把烏軍趕出這個具有戰略意義的港口。

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馬里烏波爾守軍此前挫敗了俄方七周以來奪取該市的努力。該市靠近一片2014年落入親俄分離主義勢力手中的領土，當年俄羅斯還吞併了烏克蘭的克里米亞半島。

若能拿下馬里烏波爾，俄羅斯將得以一手掌控從黑海沿岸克里米亞到東部頓巴斯地區盧甘斯克的大片烏克蘭領土，並釋放數以千計的兵力，加入前述迫在眉睫的東部總攻。

據華爾街日報分析，俄軍前期在逼近基輔過程中遭遇了挫折，在黑海地區也吃到了苦頭，若把馬里烏波爾收入囊中，對俄羅斯總統普京來說，無疑是一劑強心針。

周一晚，俄軍開始向頓巴斯地區發動攻勢，交戰前線全長480公里。俄方稱已擊中烏方1000多個目標，另據軍事分析師，烏軍在哈爾科夫南部取得一些勝利。

俄羅斯國防部周二再次呼籲被圍困在馬里烏波爾境內亞速鋼鐵廠的烏軍交出武器投降。俄國防部稱，其最後通牒將從莫斯科時間周三下午2點開始生效，俄軍將在最後通牒生效期間暫時停火。

36名歐洲外交官遭俄羅斯驅逐

同一天，俄羅斯也驅逐兩個歐洲國家的36名外交官，以報復它們對莫斯科外國特使採取的類似措施。俄羅斯外交部說，已宣布比利時的21名外交官和荷蘭的15名外交官為“不受歡迎的人”，並給他們兩周時間離開。

據悉，莫斯科還召見了盧森堡的特使並警告他，俄羅斯可能決定對這個歐洲小國驅逐莫斯科大使的行為採取對等措施。