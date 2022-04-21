侵烏2月：普京發射世界最大載核導彈

俄羅斯/薩爾馬特（Sarmat）洲際彈道導彈

在發動侵略烏克蘭的戰爭整整兩個月後，俄羅斯試射了一枚新的具有核能力的洲際彈道導彈，總統普京警告說，這種威力巨大的導彈，將迫使莫斯科的敵人靜下來仔細想想。

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據自由時報引述消息報道稱，俄羅斯總統普京20日表示，俄羅斯已經成功試射俄羅斯軍方口中念念有詞的“世上最強”的薩爾馬特（Sarmat）洲際彈道導彈，並稱這款能夠搭載核彈頭的超級武器，將使試圖威脅俄羅斯的敵人三思而後行。

據《莫斯科時報》說，薩爾馬特是俄羅斯新一代導彈之一，另外還包括高超音速（Hypersonic，極音速）導彈匕首（Kinzhal）以及先鋒（Avangard），匕首在俄烏戰爭中首度被使用，對於薩爾馬特試射成功，普京表示，該款重達200多噸的飛彈，能夠打擊地球上任何一個目標。

據俄羅斯國防部發表聲明證實，軍方在俄國北部普列塞茨克太空發射場（Plesetsk Cosmodrome）成功進行薩爾馬特試射，並稱其為世界上威力最大，破壞目標距離最遠的導彈，將大幅提高俄國戰略核武的戰力。

普京顯示興奮地在電視轉播談話中對軍方表示：“恭喜你們成功發射薩爾馬特”。

據自由時報軍武百科稱，俄國薩爾馬特號稱最強導彈，據稱裝載核彈頭威力可摧毀整個法國疆土大小面積。

該款導彈被俄國宣稱為世界最強，假如裝載核彈頭，足以破壞一個如法國大小的區域。

俄國軍方自2009年開始研發薩爾馬特，目的是要取代蘇聯時期設計出的超級武器撒旦重型洲際導彈（SATAN），當年撒旦曾被稱為世界上體積最大、威力最強的飛彈，如今薩爾馬特性能獲得進一步提升，在射程方面更勝撒旦，據俄方表示，薩爾馬特能夠克服所有現代反飛導彈防禦系統。

該報道稱，中國官媒曾對薩爾馬特做出分析，指出其優勢在於發動機效率相當高，因此能產生強大的動力，假設應用於戰場上，薩爾馬特還能因應不同目標搭配不同等級的彈頭，並有餘力攜帶足夠的誘導裝置，提高戰場生存能力。

據維基百科說，薩爾馬特洲際彈道飛彈重量：208.1噸，長度：35.5公尺，直徑：3公尺，射程：18000公里，速度：每小時25560公里，搭載彈頭數量：10個重型或者16個輕型分導式核彈頭。