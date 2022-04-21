自烏克蘭陷入戰爭後 已110萬烏人重返國門

自今年2 月 24 日俄羅斯入侵烏克蘭的第一天以來，烏克蘭當局表示已有 110 萬烏克蘭人返回該國。 另據烏克蘭當地媒體估計，每天約有 50,000人返回首都基輔。

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根據巴黎人報及法新社報道，一些烏克蘭人的行李箱已經正在運回該國的路上。 根據烏克蘭邊防警衛隊發言人安德烈·德姆琴科周三(20日)宣布，自 2 月 24 日俄羅斯入侵開始以來，共有 110 萬烏克蘭人已經返回本國。他在新聞發布會上說：“自2月24日以來，我們已有110萬同胞進入烏克蘭。”

但德姆琴科沒有具體說明這些人中有多少是在入侵開始時逃離該國的烏克蘭人或在戰前已經居住在國外的烏克蘭人。但在兩個月的俄烏衝突中，“約有近 500 萬人”進出跨越了烏克蘭邊界。

根據聯合國難民事務高級專員周三公布的數據，目前烏克蘭難民已經有500萬人，甚至更多。

五百萬個獨特的故事： 聯合國難民署副高級專員凱利克萊蒙說：“經過八周的衝突後，我們有 烏克蘭人500 萬個流離失所和經歷創傷烏的獨特故事。而且數目還在增加中。”

然而，人們能夠感受察覺到烏克蘭人返回他們的祖國或家園，以至於基輔市長維塔利克里琴科上周需要敦促大家撤離首都基輔 - 在戰爭最激烈的時候，多達 280 萬居民中的一半 -他們 暫時不會回來。

然而，當地媒體估計每天約有 50,000 人返回首都基輔。