馬里烏波爾或淪陷 普京吹噓勝利解放

烏克蘭/馬里烏波爾

烏克蘭城市馬里烏波爾形勢危急，當地戰鬥並沒有結束，但俄羅斯總統普京已經向他的國防部長道賀說，拿下馬里烏波爾是勝利解放。普京命令俄羅斯軍隊繼續圍攻當地剩餘的烏克蘭抵抗士兵，但沒有下令對烏克蘭士兵發動總攻，仍然有千計士兵與民眾藏身在Azovstal工業區抵抗。馬里烏波爾具有戰略意義，普京計畫將烏克蘭東部佔領土地與數年前吞併成功的克里米亞連接起來。

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據法新社今天報道稱，俄羅斯總統今天表示，俄羅斯軍隊已經 "成功 "控制了烏克蘭城市馬里烏波爾，他命令繼續圍剿剩餘的烏克蘭士兵，但沒有下令對盤踞的Azovstal工業區烏克蘭士兵與民眾發起總攻。

普京告訴他的國防部長謝爾蓋-紹伊古說："解放馬里烏波爾的戰鬥結束了，這是一個成功。"在此之前，普京告訴他，對阿佐夫斯塔爾遺址的攻擊 "不合適"，有必要對該地區實行圍困，而且要以哪怕一隻蒼蠅都無法通過的方式圍剿。

不過，法新社說，馬里烏波爾接近淪陷。

據烏克蘭當局稱，幾百名缺乏食物和水的平民與烏克蘭軍隊第36營和亞速營（馬里烏波爾的最後兩支戰鬥部隊）一起撤退藏身在亞速鋼鐵和冶金廠里抵抗。但亞速營副營長斯維亞托斯拉夫-帕拉馬周四在Telegram上說，"我們準備在第三方的幫助下離開馬里烏波爾"，該副營長呼籲支援武器，"以拯救委託給我們的人民"。據他繼續說，在這個巨大的工廠里，"大約有一千名平民、婦女和兒童 "和 "數百名傷員 "，都堅守在這裡。

據烏克蘭總統澤連斯基說，當地情況很困難，甚至很危急。

法新社說，無法獨立確認被困在工廠內的平民人數。

此前，基輔曾提議就這座戰略城市的命運舉行 "特別談判會議"。

莫斯科企圖將馬里烏波爾與在2014年吞併的克里米亞以及親俄羅斯的頓巴斯分離主義共和國連接起來。