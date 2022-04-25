美防長：烏克蘭若有合適軍備支持就能獲勝

烏克蘭/美國

烏克蘭總統澤倫斯基與到訪的美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀，基輔， 25/04/2022.

美國政府確認了此前烏克蘭官方宣布的消息，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀周日到訪基輔，會見了烏克蘭總統沃洛季米爾-澤倫斯基。這是美國官員首次出訪烏克蘭，美國官員在東正教復活節的當天訪問基輔， 具有重大的象徵意義。

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布林肯在訪談中表示，美國總統拜登將在未來數天內正式任命美國駐烏克蘭的新大使，她將是美國目前駐斯洛伐克的大使布里吉特·布林肯（Bridget Brink）。

自從2019年以來，美國在烏克蘭的外交工作一直由代辦管理。戰爭爆發之後，美國在波蘭的團隊負責有關烏克蘭的外交工作。外長任命工作完成之後，美國將逐漸啟動在烏克蘭的工作。

美國國防部長勞埃德·奧斯汀（Lloyd Austin）4月25日在與美國國務卿安東尼-布林肯訪問基輔回來後說，如果烏克蘭有合適的設備和足夠的支持，它可以贏得對俄羅斯的戰爭。他說： "贏的第一件事是相信你能贏。而且他們相信他們能贏，" 他在訪問後補充說："如果他們有合適的設備、合適的支持，他們就能獲勝。"

他說： "我們希望看到俄羅斯被削弱到他們無法做出入侵烏克蘭的那種事情，" "他們已經失去了很多軍事能力，說實話，也失去了很多部隊，我們不希望他們能夠迅速重建這種能力。"

此外，到訪的美國官員表示，美國將進一步增加7億美元軍事援助，其中約3億美元協助烏克蘭購買武器。美國國防部長強調，倘若烏克蘭擁有良好的武器裝備，烏克蘭就完全有可能贏得這場戰爭。據美國官方披露，美國政府已經向烏克蘭提供了超過40億美元的軍事援助。

聯合國呼籲馬里烏波爾 "立即 "停戰，這是一個幾乎完全由俄羅斯軍隊控制的亞速海戰略港口，以便疏散仍被困在這座自3月初以來一直被圍困的廢墟上的約10萬名平民。

據法新社發自莫斯科得消息，俄羅斯政府考慮周一停火允許圍困在馬里烏波爾的平民撤退。

據烏克蘭國防部稱，俄羅斯軍隊仍在圍攻和炮擊該工廠。但總統顧問奧列克西-阿雷斯托維奇說，在馬里烏波爾，"（烏克蘭）防線即將崩潰"。

馬里烏波爾第36海軍陸戰隊旅長謝爾蓋-沃利納強調，迫切需要加快解救被圍困在鋼鐵廠的士兵和平民。澤倫斯基總統的一名顧問說，烏克蘭已向俄羅斯提議 "在亞速爾遺址旁邊舉行一次特別會談"，並說它正在 "等待答覆"。

烏克蘭總統府還重申了其關於 "帶走或交換 "士兵的談判建議，而莫斯科至今仍未理會。