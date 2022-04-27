俄天然氣：馮德萊恩指責俄羅斯敲詐勒索

政治

俄羅斯27日停止對保加利亞和波蘭供應天然氣，原因是這兩個歐盟國家拒絕俄羅斯要求的以盧布支付，歐洲各國及歐盟領導人紛紛譴責俄羅斯“勒索”。莫斯科表示，切斷天然氣是為了執行其以盧布付款的要求，需要用盧布來保護其經濟免受制裁影響。

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俄羅斯天然氣出口壟斷企業——俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）在一份聲明中說，已經“完全中止對保加利亞天然氣公司（Bulgargaz）和波蘭天然氣公司（PGNiG）的天然氣供應，原因是（它們）沒有用盧布付款”。

歐洲各國和歐盟回應

但據路透社報導，歐盟天然氣傳輸運營商網絡的數據顯示，在周三早些時候下降到零之後，實際的天然氣供應似乎又開始上升。然而，波蘭表示，供應確實已經停止。

保加利亞未向路透社證實是否俄羅斯的供應已經停止，但其總理基里爾‧佩特科夫（Kiril Petkov）指俄此舉為“敲詐”，並表示停止供應的行為違反了合同。他補充說：“我們不會屈服於這種勒索”。

“因為所有的貿易和法律義務都得以遵守，所以很明顯，目前天然氣更多的是被用作當前戰爭中的政治和經濟武器。”保加利亞能源部長亞歷山大‧尼科洛夫（Alexander Nikolov）說，對客戶的供應至少在未來一個月都有保證。

俄羅斯總統普京上個月要求來自“不友好”國家的買家以盧布支付天然氣費用，否則將被切斷供應。歐盟指這違反了要求以歐元付款的合同規定。

歐盟官員周三正在舉行緊急會談。歐盟委員會主席烏蘇拉‧馮德萊恩說：“俄羅斯天然氣工業股份公司宣布單方面停止向歐洲客戶輸送天然氣，這是俄羅斯利用天然氣作為敲詐工具的又一次嘗試。”

她說：“這是毫無道理的，也是不可接受的”。

其他商業領袖和政府官員也紛紛抨擊俄羅斯的這一舉動。

英國副首相拉布（Dominic Raab）說，此舉將越發使俄羅斯處於 “經濟棄兒”的地位。德意志銀行首席財務官詹姆斯‧馮莫特克（James von Moltke）周三告訴CNBC，這是一個“令人擔憂的跡象”，雖然它不會對經濟產生直接影響，但“它仍然是整體前景的一個風險”。

波蘭和保加利亞都是前蘇聯時代的莫斯科衛星國，後來均加入歐盟和北約。波蘭一直強烈反對克里姆林宮發動烏克蘭戰爭；保加利亞長期以來與俄羅斯保持着較好的關係，但去年上任的總理佩特科夫強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

佩特科夫將於周三前往基輔，成為最新一位會見烏克蘭總統澤連斯基的歐洲領導人。

波蘭通過亞馬爾—歐洲管道獲得俄羅斯天然氣，該管道來自俄羅斯在北極遠郊的巨大氣田——目前在繼續向西供應德國和其它歐洲國家。保加利亞是通過一條從俄羅斯通往土耳其的“土耳其溪”（TurkStream）天然氣管道獲得供應。

其它歐洲國家，包括俄羅斯天然氣的最大買家德國，未報告供應減少。

來自俄羅斯天然氣公司的供應分別約佔波蘭和保加利亞消費量的50%和90%。波蘭表示，不需要動用儲備，其天然氣儲存量高達76%。保加利亞表示，正在進行談判，嘗試通過土耳其和希臘進口液化天然氣。

波蘭氣候部長安娜‧莫斯科娃（Anna Moskwa）強調，波蘭經過多年努力減少對俄羅斯能源的依賴，已經為這種情況的出現做好準備。她說：“我們適當引入多元化戰略，使我們在這種情況下處於安全地位。”

自戰爭開始以來，俄羅斯的能源出口到目前為止基本上沒有受到阻礙，這是西方對其實施全面制裁中的一大漏洞，否則莫斯科與西方大部分貿易都會被切斷。

基輔長期以來一直呼籲歐洲停止“資助”莫斯科的戰爭努力，切斷每天為俄羅斯帶來數億美元的天然氣進口。按照目前的價格，歐洲每天向俄羅斯支付約4億美元的天然氣費用，如果完全切斷，普京將失去這筆錢。

德國本周表示希望在幾天內停止進口俄羅斯石油。但是，讓歐洲擺脫廉價而豐富的俄羅斯天然氣，這一舉措將更具破壞性。