烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯總統普京曾希望在5月9日之前佔領烏克蘭東部領土。但烏克蘭人的抵抗意味着前線戰線沒有多少移動。儘管俄羅斯軍隊面臨著非常強大的政治壓力，但俄軍沒有看到決定性的勝利。

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烏克蘭戰爭炮火連天，俄羅斯仍未能完全奪取頓巴斯。據世界報今天報道說，儘管俄羅斯在現代裝備和火力方面佔有優勢，但它還沒有辦法關閉對頓巴斯的鉗制。從伊祖姆鎮移軍下來的俄羅斯攻勢必須與從南邊向波克羅夫斯克的公路和鐵路樞紐上來軍隊的攻勢彙合。

儘管俄羅斯的大炮、飛機和攻擊直升機對斯洛維揚斯克以北的烏克蘭陣地進行了大量的火力攻擊，但前線的戰線推進移動幅度很小，而在鞏固了已經有八年的南翼，進攻仍然沒有變化。鉗形運動的目的是切斷對頓巴斯的烏克蘭軍隊及對烏軍士兵的供應，這些士兵經過八年戰爭的強度戰火考驗。

據俄羅斯中央軍區副司令魯斯塔姆-明納卡耶夫將軍4月22日說，莫斯科在其 "特別行動 "第二階段的目標是 "完全控制頓巴斯[頓涅茨克和盧甘斯克地區]和烏克蘭南部"。據這位軍官說，第二階段於4月20日啟動，應該為5月9日在莫斯科舉行的大閱兵象徵性地結出第一批果實。

據世界報說，但就目前而言，儘管俄羅斯軍隊面臨著非常強大的政治壓力，並沒有看到決定性的勝利。自4月20日以來，它只在前線的東部地區進行了三次小規模的突破，沒有顯著動搖烏克蘭的防線。這些村莊是Verkhnotoretske（3000名居民）、Novotochkivske（2000名居民）和Novooleksandrivka（124名居民）的小村。