德國經濟部長盼能在幾天內擺脫俄羅斯石油

直到目前為止，柏林的目標曾是預定在今年年底停止進口俄羅斯石油。 德國經濟部長哈貝克周二(26日)表示，德國希望能夠在幾天內擺脫俄羅斯石油，德國正在大大推進其這項目標。這項聲明為歐洲對俄羅斯石油實施制裁禁運打開了大門。

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直到目前為止，柏林的目標曾是預定在今年年底停止進口俄羅斯石油。 德國經濟部長周二(26日)表示，德國希望能夠在幾天內擺脫俄羅斯石油，德國正在大大推進其這項目標。這項聲明為歐洲對俄羅斯石油實施制裁禁運打開了大門。

德國經濟部長哈貝克周二(26日)在路透社報道的講話中告訴記者: “今天我可以說，（石油）禁運對德國來說是可以控制的。”

德國正在大大推進其這項目標的進度。 雖然柏林在今天之前曾經推出的目標是：在今年年底停止進口俄羅斯石油，但德國現在表示：希望在幾天內實現這一目標。 德國經濟部長哈貝克周二在波蘭訪問時，證實了這一點。

自2月底烏克蘭戰爭爆發以來，柏林一直在努力擺脫對俄羅斯石油的依賴。 德國經濟部長哈貝克說，當時，俄羅斯石油約佔德國消費量的三分之一，一個月後下降到 25%。

歐洲禁運迫在眉睫？

周二，哈貝克表示，俄羅斯石油僅佔德國該國進口的 12%，而且它只供應一家煉油廠，亦即位於柏林附近施韋特(Schwedt) 的 PCK 煉油廠，該煉油廠由俄羅斯公共石油公司集團 Rosneft. 經營。

哈貝克說：“我們需要找到施韋特煉油廠 的替代品，我們將在未來幾天內進行研究。”

德國經濟部長周二的這項聲明為歐洲對俄羅斯石油實施制裁禁運打開了大門，這是數周以來激烈討論的主題。 這可能是歐盟二十七國正在準備的對俄羅斯實施的第六套制裁措施的一部分。

這個議題應在德國總理奧拉夫·舒爾茨和法國總統馬克龍在柏林舉行的會議期間提出討論；法德領導人的會晤預定在未來幾天內舉行。