烏克蘭戰事擴大至摩爾多瓦？美國法國警告

烏克蘭

美國CNN新聞網報導，烏克蘭官員最新警告，在鄰國摩爾多瓦的周邊地區發生一系列的襲擊事件表明俄國有可能在此開啟新戰線，試圖攻打摩爾多瓦。美國法國政府官員就此發出警告。

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摩爾多瓦的親俄羅斯分離主義地區發生接連爆炸，引發烏克蘭戰事擴大的隱憂。烏克蘭官員表示，當地時間26日，摩爾多瓦邊界的聶斯特河沿岸（Transnistria）的政府大樓被攻擊，另有約1500名俄軍部署在當地，表面上是一支維和部隊。27日，聶斯特河沿岸的通訊塔因不明原因受損，導致摩爾多瓦總統召開國防緊急會議。

摩爾多瓦分離地區聶斯特河沿岸位於烏克蘭與摩爾多瓦之間的狹長地區，受親俄分離主義分子控制，主要語言是俄語，但大部分國家認為它是摩爾多瓦的一部分。自蘇聯解體後，俄國在當地已駐軍數十年。烏克蘭總統府幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）稱:“俄羅斯當局正在宣布有必要時要佔領摩爾多瓦。”烏克蘭西南部地區可能也被納入進攻範圍。

法國外交部發布聲明表示，外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）告訴摩爾多瓦外長波皮斯庫（Nicu Popescu）：法國對於過去兩天聶斯特河沿岸（Transnistria）地區的爆炸事件感到擔憂。法國外長勒德里安重申，鑒於摩爾多瓦面臨的不穩定風險，法國全力支持摩爾多瓦的穩定、主權和領土完整。

美國26日警告，不要企圖“升高緊張局勢“。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）並未明言支持烏克蘭關於俄羅斯應負責的說法，但對記者說：我們仍擔心任何恐加劇局勢緊張的可能意圖。她說：我們不知道所有細節。我方重申摩爾多瓦政府呼籲冷靜應對這些事件，我方全力支持摩爾多瓦的領土和主權完整。