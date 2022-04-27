烏克蘭文物遺產財富受戰火摧毀威脅

各位聽眾；俄羅斯激烈侵襲轟炸烏克蘭，慘遭俄羅斯炮火狂轟亂炸的烏克蘭，其古跡建築文物財富自然也受到大肆破壞。在烏克蘭，一個由建築師、學者和學生組成的小組針對國家文物建築遭戰爭破壞情況進行調查，並繪圖製表說明它們被破壞的情況。

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這個烏克蘭國家文物財產清點調查小組也更詳細地分析五個歷史古跡建築城市的情況，包括了哈爾科夫、馬里烏波爾、切爾尼戈夫、尼古拉耶夫和蘇梅。小組根據其遺產價值和破壞程度而進行挑選登記分析，例如在飽受戰火猛烈轟炸的哈爾科夫的情況。哈爾科夫的市長說，截至4月2日，哈爾科夫已有 1,500 座建築物被摧毀或損壞，全市的住房有15 % 全部炸毀。

已知受到戰爭摧殘影響的具高度文化遺產價值的建築，還包括了卡拉津國立大學，這是一座由工程師庫什納列夫於。這是一座1925年建造的輝煌現代主義建築群，以及那座建造時間橫跨17至 19 世紀之間的著名聖永眠教堂(Saint-Sommeil éternel) 。

在馬里烏波爾，戰火正在進行中，其 90% 的建築物估計都將被摧毀。迄今為止，在法國協助名建築師作品協會(AMO)的努力下，只找到了一些還存在痕跡的22 座被摧毀或嚴重受損的建築物，包括被俄羅斯轟炸而造成裡面約300人死亡轟炸醜聞的戲劇劇院 A. Krylov & S.Malyshenko，這是於1960年打造而成的。

在那裡，一座著名的，建於 1997 年的新拜占庭式建築的聖米歇爾雄偉大教堂 Saint-Michel, 以及聖塔蒂亞娜教堂 Sainte-Tatiana也是被戰火嚴重破壞的建築物。聖塔蒂亞娜教堂的建築所體現的是自共產主義結束以來在該地區蓬勃發展的相同復古風格，並自2011 年以來，它在亞速技術大學校園內登上最受歡迎的著名建築寶座。

至於其他的建築物，目前尚無進一步的信息，同樣的，包括於1910 年由名建築師維克多尼爾森建造的一座令人驚嘆的新藝術風格的水塔。

對於那些屬於古跡收藏系列的沙皇時代建構主義下的建築和一些小型的建築，還有為馬里烏波爾這座工業城市的身份凸顯曾做出了重大貢獻的那些馬賽克壁畫，在經過炮火、導彈轟炸後，我們還可能找到什麼呢？目前同樣也無更多相關的消息。不過，可以想象，保持這種希望的前景是暗淡的。

另外在尼古拉耶夫市(Mykolaïv)，根據軍方行政單位4月2日估計結果，這個城市有1756棟建築物嚴重受損。這個造船業興盛的港口城市，在19世紀曾經是排位於聖彼得堡及敖德薩之後的第三大港口。其歷史古跡的價值尤其在於它特有的方形都市計畫，這是由俄羅斯建築師 Ivan Starov 在 18 世紀設計打造的。

再來是烏克蘭最古老城市之一的切爾尼戈夫(Tchernihiv)，70 %建築物已被炮火摧毀。它有一座歷史可追溯至 1120 年的大教堂，一座深紅色的新藝術風格車站（Granatkin Gennady Ivanovich，1950 年打造的），一座黃色和白色石頭相間打造而成的老式消防站，其上方有一座優雅的小鋸齒形炮塔（1893年打造的），受到炮火摧毀的還有一系列值得保留的蘇聯時代非凡的建築。

X1X；4X在烏克蘭遭到俄羅斯無情炮火攻擊後，聯合國教科文組織在 3 月 3 日發布的新聞稿中，表示“對聯合國教科文組織音樂創意城市的哈爾科夫市(Kharkiv), 以及被列入世界遺產的指示性清單內的切爾尼戈夫(Tchernihiv)的歷史中心博物館受到戰爭的破壞感到震驚。”

這項遺產清單列表包括極少數的歷史建築物站點，並且僅包括五個因其建築質量而被列入的站點。

多年來一直在烏克蘭任教並在那裡開發項目的法國建築師 Martin Duplantier 解釋道:註冊申請首先是在各國的倡議下提出的， 然而，烏克蘭當局從未對遺產非常感興趣。 我發現自己曾經多次試圖說服市長不要摧毀這座或那座建築物。 最複雜的是 20 世紀的建築，因為它會喚起人們對蘇聯時期的回憶。 »

這種情況解釋了為什麼這種文物遺產在西方鮮為人知。 然而，烏克蘭遺產不僅限於蘇聯建築。 分類站點實際上來自較早時期。

例如，在波蘭邊境發現的令人敬畏的木製教堂 tserkvas，是 建於 16 世紀和 19 世紀之間的歷史古跡建築。

基輔-佩喬爾斯克修道院的修道院建築群是一個由部分建築在地下的教堂和住宅組成的群島，建造時間介於 11 世紀至 19 世紀。

繼承了中世紀地形的利沃夫的歷史中心庇護所，是巴洛克式建築和後期的美麗見證。

還有，1775年就規畫地界成型的布科維納 (Bucovine)以及達爾馬提亞 (Dalmatie) 的大都會住所古色古香，聯合國教科文組織將其描述為 19 世紀“歷史主義建築的傑出典範”，這個大都會可說收納了拜占庭、哥特式、巴洛克的圖案。1864 年至 1882 年間，捷克建築師約瑟夫·赫拉夫卡 (Josef Hlavka) 在切爾諾夫策 (Chernivtsi) 建造了哈布斯堡王朝時期東正教教會權力的象徵。有幸的是，這些建築物都位於俄羅斯軍隊尚未侵入滲透的地區，因此目前都還完好無損。

根據烏克蘭文化和信息部從 3 月 31 日起點算的這項支離破碎不完全的清單數據，該國被毀或損壞的具有歷史或文化價值的建築物數量為135 座。明顯地，目前尚有很多還未能計算進去，實際數目應該更多。