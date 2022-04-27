羅馬教皇對烏戰中立引西方沮喪

烏克蘭/方濟各

教皇可能為普京祈禱，但他堅持在烏克蘭問題上保持中立梵蒂岡希望保持其作為調解人的潛在作用。一些西方官員對梵蒂岡不直接指責俄羅斯感到沮喪。

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教皇堅持在烏克蘭問題上保持中立。據Politico署名漢娜-羅伯茨今天報道稱，當俄羅斯外交部長拉夫羅夫在克里姆林宮將坦克開進烏克蘭的幾周後在聯合國人權理事會上發言時，約有140名外交官退場。為數不多的人留下了。其中有來自羅馬教廷的特使。

一位西方外交官說，"當西方盟友看到羅馬教廷的外交官在其他人都離開房間時還在聽拉夫羅夫講話，這讓他們很不爽。他們說他們不能搞政治，但這被認為是站在俄羅斯一邊。"

羅馬教廷的決定體現了一些西方國家認為這個中立的主權實體令人氣憤的傾向，即坐視不管，而不是指責普京，但普京卻利用強大的俄羅斯東正教會的影響來幫助他在烏克蘭的殘暴、並使戰爭合法化。

在幾個政府間組織中，該主權機構多次在譴責俄羅斯侵略的投票中棄權。在禁止化學武器組織（OPCW），教廷拒絕支持一項譴責克里姆林宮使用神經毒劑的議案。3月，在橫跨幾十個歐洲國家的歐洲安全與合作組織（OSCE），教廷在調查烏克蘭可能的戰爭罪行的投票中投了棄權票。

相反，教皇方濟各選擇用生動但不具體的言辭來譴責這場戰爭。他將其稱為 "神聖的戰爭"，並提及一個 "被不合時宜的國家利益主張所困擾的大國"。

但教皇一直避免點名普京和俄羅斯。教皇也沒有提到俄羅斯東正教會首領基里爾牧首，後者是普京的主要支持者，他將入侵作為一場 "聖戰 "加以認可。值得注意的是，方濟各反對向烏克蘭運送武器，稱重新武裝將推動一種新的 "恐怖平衡"。

對方濟各來說，兩難的選擇是，是利用他的道德地位明確譴責俄羅斯，還是按兵不動，希望為調解創造空間。例如，一個可能的建設性角色可能是讓俄羅斯東正教會參與解決衝突的選擇。

教會的支持者說，對中立的堅定承諾是務實的，基於這樣的信念，它為對話和長期思考保留了大門。鑒於普京的不妥協態度和羅馬教廷對俄羅斯東正教會的無能為力，也不清楚梵蒂岡用更積極的語氣能達到什麼效果，而俄羅斯東正教會則熱情地支持普京的戰爭。

該報道稱，教廷的做法還是給一些人留下了苦澀的味道。

羅馬教廷在解決衝突方面可以指出一些歷史性的成功。當然，並非所有的羅馬教廷外交都被視為成功，甚至是可取的。

對於教皇庇護十二世在譴責阿道夫-希特勒和納粹方面的沉默，仍然存在相當大的爭議。他的批評者認為，由於德國和奧地利的天主教人口非常多，他可能會破壞對該政權的支持。梵蒂岡堅持認為，他保持沉默是為了保護教會在幕後為保護包括猶太人在內的納粹受害者所作的努力。

在烏克蘭，教皇有一條微妙的鋼絲要走。他將急於避免衝突被誣陷為文明的衝突，西方與東方的衝突，其起源可以說可以追溯到1054年東方東正教與西方基督教之間的大分裂。

方濟各曾表示，對基輔的訪問 "已經擺在桌面上"。雖然方濟各是世界上最有影響力的人物之一，他的出訪將表明對烏克蘭的聲援，但他希望確保任何訪問都不僅僅是象徵性的，而是至少向停火邁出一步，這卻是一個不太可能的成就。

此外，鑒於俄羅斯東正教會的親普京情緒，教皇的影響力是否會延伸到俄羅斯東正教會也值得懷疑。

在衝突結束後的和解努力中，宗教領袖可能會發揮作用，因為重建信任需要的不僅僅是政治對話。

Politico說，但是，世界現在正在尋找一個奇蹟--梵蒂岡不太可能創造這樣的奇蹟。