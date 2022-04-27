英外相將發表講話敦促西方對烏提供重型武器，包括坦克和戰機

英國/烏克蘭/俄羅斯

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）4月27日晚將就國際社會應從俄羅斯入侵烏克蘭事件中吸取的教訓，及她對“一個和平、安全和繁榮的新時代”的願景在倫敦市長官邸發表主旨演講。據悉，她將在講話中告訴西方為確保俄羅斯在烏克蘭的失敗做“長期準備”。她還將強調，北約成員國將其GDP的2%用於軍事開支的目標應該是“下限而不是上限”。

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特拉斯將在當地時間周三晚的講話中強調，俄羅斯入侵烏克蘭必須成為“更廣泛變革的催化劑”，以遏制全球侵略。她將提出，英國及其盟友現在必須“重新啟動、重鑄和重塑我們威懾侵略者的方法”。

特拉斯的演講稿提出：“我們的新方法將基於三個方面：軍事力量、經濟安全和更深入的全球聯盟。”她強調：“我希望生活在一個自由國家自信並處於領先地位的世界裡......自由和民主通過經濟和安全夥伴關係網絡得到加強......侵略者得到遏制並走向更好的道路。”

特拉斯會提出，依照如此願景，“這就是長期的獎品：一個和平、安全和繁榮的新時代。”她將明確表示，西方盟友需要加強經濟制裁，以加強對俄羅斯的孤立，包括“一勞永逸地切斷進口（俄羅斯的）石油和天然氣”。

特拉斯會說：“普京必須無處可去，以資助這場駭人聽聞的戰爭。”在向西方盟友發出的嚴正信息中，她將說：“我們不能自滿——烏克蘭的命運仍然處於平衡之中”。

特拉斯將強調：“我們要清楚——如果普京成功了，整個歐洲將出現難以言喻的進一步苦難，並在全球產生可怕的後果。我們將永遠不會再感到安全。”她指出：“因此，我們必須做好長期的準備，加倍支持烏克蘭。”

特拉斯會說：“重武器、坦克、飛機——深入挖掘我們的庫存，加大生產力度。我們需要做這一切。”不過，值得一提的是，當被問及特拉斯說西方應該向烏克蘭提供戰機是否正確時，英國副總理拉布（Dominic Raab）卻未給予明確回答。

兼任英國司法大臣的拉布還迴避了本國國防開支是否需要增加的問題，堅稱英國政府去年已經對此問題進行了全面審查。

拉布向英國廣播公司第四台（BBC Radio 4）的節目表示：“我當然不認為我們應該......在戰爭的這個關鍵時刻避免向烏克蘭提供支持。外交大臣在這一點上是正確的。”