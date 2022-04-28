俄羅斯作家烏利茨卡婭獲獎

俄羅斯/福門托爾文學獎

歐洲出版商聯合創立的福門托爾文學獎評委會周四宣布，普京的批評者並經常被推舉為諾貝爾獎候選人的俄羅斯小說家柳德米拉-烏利茨卡婭因獲得今年福門托爾獎。

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據法新社今天自馬德里報道說，79歲的俄羅斯小說家柳德米拉-烏利茨卡婭獲得了此獎勵，據評委會在一份聲明中說評價說，"因為她以強大的敘事氣息記錄了人類靈魂最微妙的情感，因為她以敏感的方式講述了被扔進世界迷宮的人們的史詩，因為她以細膩的方式恢復了遭受不幸的專制命運的男人和女人的尊嚴。"

烏利茨卡婭是言論自由的捍衛者，她是少數幾個贏得外國讀者關注的當代俄羅斯作家之一。烏利茨卡婭經常站在克里姆林宮的對立立場上，為被監禁或被起訴的反對派辯護，她並在2月24日入侵烏克蘭的幾天後離開俄羅斯，她不斷譴責這一戰爭行為。

她在周三發表的一篇採訪中告訴法國報紙《世界報》說，烏克蘭戰爭再次 "殺死了我（......），我出生在戰爭期間，在斯大林的統治下，我曾希望死前死後都不會看到下一次戰爭。當然，戰爭一直不斷，車臣、南奧塞梯......。但今天發生的戰爭是無法想象的。"

據法新社說，柳德米拉-烏利茨卡婭1943年出生於烏拉爾地區，她的父母在戰爭期間被疏散到那裡，她在莫斯科長大，學習生物學和遺傳學。1970年，當蘇聯領導人勃列日涅夫對蘇聯的政治、意識形態和文化生活實施嚴厲控制時，她就因為接近持不同政見者而失去了遺傳學的學習機會。

失去工作後，她轉向文學創作，成為小說、短篇小說、戲劇和電影劇本的多產作家。她的第一本書《可憐的父母》和《Sonechka》在法國出版，然後也在俄羅斯找到了出版商。此後，烏利茨卡婭的作品被翻譯成多種語言，並在世界各地，包括在俄羅斯都贏得一些著名的文學獎。

福門托爾文學獎Formentor是由一群著名的歐洲出版商創立的，獎金為50,000歐元。