俄羅斯寡頭們離奇“自殺”潮：先殘殺妻兒後恐怖自盡

俄羅斯/寡頭離奇自殺潮

4月19日星期二，一名俄羅斯寡頭在用斧頭砍死家人後，就在西班牙的別墅里上吊自殺了。前一天在莫斯科，另一位天然氣大亨與他的妻子和女兒被發現死亡。自1月底以來，已有6名億萬富翁在離奇可怖的環境中死亡。

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據法國Marianne署名Vincent Geny報道稱，俄羅斯寡頭的神秘自殺潮引來全世界關注。1月以來至少有6名寡頭死亡。這些人都疑似自殺，然而就俄羅斯寡頭中的自殺潮，在大多數情況下，當地媒體對死亡的情況都提出質疑：是自殺還是偽裝的謀殺？

3月21日星期四，加泰羅尼亞報紙《El Punt Avui》報道了在西班牙Lloret de Mar發生的一起可怕事件。4月19日，警方接到一名年輕男子的電話，他擔心無法聯繫到家人。加泰羅尼亞警察Mossos d'Esquadra發現一個人弔死在花園裡。他是俄羅斯第二大天然氣公司Novatek的前總經理Sergey Protosenya，僅次於俄羅斯最大的天然氣公司。

在別墅內，警方發現了另外兩具屍體：他的妻子娜塔莉亞和他們18歲的女兒瑪麗亞。據稱，她們都被毆打，然後顯然是用利刀殺死的。

調查的最初內容表明，該商人在結束自己的生命之前殺死了自己的家人。但一些細節讓人懷疑可能有第三人參與。首先是謝爾蓋-普羅托森亞的屍體上沒有血跡，儘管犯罪現場布滿了血跡。據《加泰羅尼亞日報》報道，調查人員在納塔利婭-普羅托森亞的房間里發現的襪子上發現了血跡。它們可能被用作臨時的手套，以避免在犯罪現場留下任何指紋。

據Marianne報道稱，西班牙的寡頭離奇死亡悲劇與4月18日發生在俄羅斯首都的一起案件相呼應。據德國之聲電台俄語版報道，弗拉迪斯拉夫-阿瓦耶夫被發現與他懷孕的妻子葉蓮娜和他們13歲的女兒瑪麗亞一起死亡。他曾是俄羅斯第三大銀行Gazprombank的副行長。

是寡頭的另一個女兒Anastasia Avaev發出了警報。據警方發言人尤利婭-伊萬諾娃稱，這名年輕女子去了現場，發現了這些屍體。她告訴莫斯科警方，門是從裡面鎖上的。在公寓里，她發現了13種不同的武器。目前，首選的假設是婚姻問題犯罪，據俄羅斯塔斯社援引一位警方人士的話說，"阿瓦耶夫先殺死了他的妻子和女兒並自殺，"

Protosenya和Avaev的案件發生在一起類似案件之後的近一個月。3月23日，俄羅斯《生意人報》報道了億萬富翁瓦西里-梅爾尼科夫及其家人在他們的位於俄羅斯聯邦第六大城市下諾夫哥羅德的公寓中死亡的消息。該報援引調查人員的話說，他死在自己的浴室里，動脈被切斷。他的妻子和他們的兩個孩子，分別為4歲和10歲，都被刺死了。

該家族是醫療設備公司Medstorm的老闆。據烏克蘭媒體Glavred報道，瓦西里-梅爾尼科夫的自殺可能是他的公司在一個月前入侵烏克蘭後因西方制裁而遭受巨大損失的結果。據《生意人報》援引俄羅斯調查人員的話說，警方仍然傾向於自殺者在三重謀殺後自盡的假設，並強調說特別是考慮到公寓內沒有掙紮和闖入的情況。

據該報道，自1月以來，還有三名寡頭被發現死亡。2月28日，在英國西倫敦郊區，人們發現在石油和天然氣領域發大財的俄羅斯億萬富翁米哈伊爾-沃特福德的屍體被弔死在他自家的車庫裡。警方告訴《衛報》，死亡是 "無法解釋的"，但不無 "可疑"。

三天前，在聖彼得堡附近列寧斯基區的一個茅草屋裡發現了俄羅斯天然氣工業股份公司高管亞歷山大-秋雅科夫的屍體。屍體也被弔掛在車庫裡，就像米哈伊爾-沃特福德的情況一樣。

其中一名調查員告訴俄羅斯主要反對派報紙《新報》，他 "看到一個人頭被套住，車庫的地板上有一張紙"，紙上內容暗示是自殺。他還說，當警車到達時，可能是私人的法醫警察已經在工作了。他們說他們是俄羅斯天然氣工業股份公司的安全部門，他們先封鎖了該地區，只是把我們和大部分警察轟趕在房子的圍欄外。

俄羅斯《新報》還談到了 "另一次非自然死亡"，指的是列昂尼德-舒爾曼，這是自2022年初以來第一個死亡的俄羅斯寡頭。這位俄羅斯天然氣工業股份公司的高級管理人員死屍在他的浴室里被發現。留在他浴缸上的一封信使警方相信他是自殺。在信中，他抱怨說他的腿嚴重疼痛。他說在一個月前就把腿弄壞了。

據Marianne稱，俄羅斯反對派報紙質疑這一解釋。在關於兩位俄羅斯寡頭在列寧斯基附近死亡的報道文章中，俄羅斯《新報》的報道作者指出，"俄羅斯天然氣工業股份公司的安全部門正在檢查其子公司的運輸部門表明，自殺的真正原因可能與斷腿之痛無關"。