加拿大議會決議稱俄羅斯侵略烏克蘭戰爭行為是"種族滅絕"

加拿大/烏克蘭/俄羅斯

加拿大議會表決，一致通過決議案，譴責俄羅斯侵略烏克蘭並將俄羅斯在烏克蘭的戰爭行為指稱為 "種族滅絕"。

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據路透社報道稱，加拿大立法者周三一致投票，將俄羅斯在烏克蘭的襲擊稱為 "種族滅絕"，加拿大議員們說有 "充分的證據表明莫斯科正在犯下系統性和大規模的反人類戰爭罪行"。

據印度斯坦時報稱，加拿大下議院周三一致投票通過一項動議，指責俄羅斯政府對烏克蘭人民實施 "種族滅絕行為"。該動議稱，俄羅斯的戰爭罪行包括大規模暴行、有計畫地故意殺害烏克蘭平民、並實施褻瀆屍體、強行轉移烏克蘭兒童、酷刑、身體傷害、精神傷害和強姦。

該決議案由國會議員希瑟-麥克弗森提出，這項動議不具約束力，但麥克弗森後來說，她提出這項動議的意圖是將其作為 "敦促我們的政府做更多工作的工具"。報道引據加拿大廣播公司新聞消息，希瑟-麥克弗森說：這是一個舉措。烏克蘭的衝突還沒有結束，我們一直以來提供的支持還不夠，我們需要為烏克蘭人民做更多的事情。

該動議是為了 "承認俄羅斯聯邦正在對烏克蘭人民實施種族滅絕行為"，也確認"有明確和充分的證據表明俄羅斯聯邦武裝部隊在普京總統和俄羅斯議會內其他人的指揮下對烏克蘭人民犯下了系統和大規模的戰爭罪和反人類罪。"

加拿大周三決定對所謂的盧甘斯克和頓涅茨克人民共和國人民委員會的11名高級官員和192名其他成員實施限制制裁，聲明指"他們是俄羅斯政權持續侵犯烏克蘭主權和領土完整的同謀"，根據該國外交部全球事務的一份聲明。加拿大政府還表示，它將修改其制裁法，允許將從俄羅斯遭扣押或制裁的資金或財產支付給幫助重建烏克蘭或受俄羅斯入侵影響的受害人。

加拿大將俄羅斯試圖吞併頓巴斯某些地區的行為描述為 "公然違反國際法"。加拿大稱“加拿大繼續呼籲俄羅斯軍隊立即從烏克蘭領土上撤出。”

據該報道，自今年2月攻擊開始以來，加拿大已經制裁了來自俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯的1000名個人和實體，包括普京。