古特雷斯抵布查憑弔：促普京配合國際刑事法院戰爭罪行調查

烏克蘭/聯合國/古特雷斯

聯合國秘書長古特雷斯今天開始在烏克蘭訪問，在會見烏克蘭外長與總統之前，首先前往基輔郊區布查等地，憑弔查看俄羅斯軍隊佔據後在上述地方遺留下殺戮平民的暴行遺址。古特雷斯當即呼籲莫斯科與國際刑事法院合作對俄羅斯軍隊殺戮平民等戰爭罪行作調查，古特雷斯還呼籲俄羅斯總統普京立即結束侵略戰爭。古特雷斯稱侵烏戰爭是 "21世紀的荒謬戰爭"。

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據法新社今天報道，聯合國秘書長古特雷斯周四在訪問基輔郊區布查Butcha時，呼籲莫斯科應該 "同意配合 "國際刑事法院（ICC）對烏克蘭可能發生的戰爭罪行作調查，該地區已成為俄羅斯入侵開始以來暴行的象徵。

據古特雷斯說："當我們看到這個可怕的現場時，我看到進行全面調查和確定責任是多麼重要。" 古特雷斯說，“我呼籲俄羅斯應同意與國際刑事法院合作。"

烏克蘭指責俄羅斯在布查(Butcha)、博羅迪安卡(Borodianka)和其他基輔郊區屠殺平民，俄羅斯軍隊在3月佔領這些地方後才撤走。

4月13日，國際刑事法院檢察官、英國的卡里姆-汗訪問了布查，並稱烏克蘭多地是戰爭罪行的 "犯罪現場"。卡里姆-汗宣布一個法醫小組將在布查工作，並表示他的調查人員將與立陶宛、波蘭和烏克蘭在歐盟司法合作機構（Eurojust）的支持下於3月成立的聯合調查小組（JIT）共同工作，以促進證據的收集。

自2月24日衝突開始以來，聯合國秘書長古特雷斯首次訪問烏克蘭，周四上午他前往訪問布查和博羅迪安卡。

古特雷斯稍早在博羅迪安卡(Borodianka)被毀壞的房屋前說：“我可以想象如果是我的家人在現在被毀壞和硝煙熏黑的這些房屋中。我也想象我的孫女們如何驚慌失措地奔逃。”

古特雷斯還說：“戰爭在21世紀是一個荒謬的事情，在21世紀，沒有任何戰爭是可以接受的。”

古特雷斯在一座被轟炸而部分摧毀的住宅樓前說："每個人都應該永遠記住一件事：無論戰爭如何，付出最高代價的總是平民。"

古特雷斯在返回基輔之前，將在下午與烏克蘭總統沃洛基米爾-澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，他將繼續訪問伊爾平，那裡的俄羅斯和烏克蘭軍隊的戰鬥顯現出特別血腥。

據法新社說，聯合國秘書長在周二訪問俄羅斯後，於周三晚上抵達烏克蘭。在莫斯科，他會見了俄羅斯總統普京，並要求俄羅斯與聯合國合作，允許平民從被轟炸地區撤離，特別是在俄羅斯軍隊集中進攻的烏克蘭東部和南部。

消息沒有提及古特雷斯是否以及如何敦促普京立即停止21世紀這個荒謬的戰爭。