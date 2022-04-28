古特雷斯抵達烏克蘭 訪問布查、伊爾平和博羅迪安卡

烏克蘭/聯合國/古特雷斯

4月28日是俄羅斯入侵烏克蘭的第64天，聯合國秘書長古特雷斯稍早由推特報告已經抵達烏克蘭。古特雷斯希望斡旋普京與澤連斯基合作停火，先前已經結束訪問莫斯科。沒有消息報告古特雷斯說服了普京停火。古特雷斯稱將在會見烏克蘭外長庫萊巴和烏克蘭總統澤連斯基之前，先憑弔3月俄羅斯佔領期間的暴行現場博羅迪安卡、埃爾平和布查。古特雷斯此舉透露出聯合國譴責侵略戰爭屠殺平民的立場。

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據本台報道，聯合國秘書長古特雷斯今天將訪問布查、伊爾平和博羅迪安卡。

在訪問莫斯科之後，聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯於4月27日星期三抵達基輔。本周四上午，他將訪問Borodianka、Irpin和Boutcha，這些地方是3月份俄羅斯佔領期間的虐殺平民場所。古特雷斯將會見外交部長庫萊巴和烏克蘭總統澤連斯基。

據法新社報道說，聯合國秘書長周四上午抵達基輔郊區的Borodianka，烏克蘭指責俄羅斯軍隊在3月佔領該地區期間犯下了虐殺行為。自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭開始以來，這是古特雷斯首次訪問烏克蘭，他還將訪問布查，並在星期四下午會見烏克蘭總統澤連斯基。

根據微軟4月27日星期三發表的一份報告，自俄羅斯軍隊開始入侵以來，與俄羅斯國家有關的團體對烏克蘭及其基礎設施進行了200多次計算機攻擊。微軟公司副總裁湯姆-伯特指出："這些攻擊 "不僅破壞了烏克蘭的機構系統，而且還旨在破壞民眾獲得可靠信息和平民所依賴的重要服務，並試圖破壞人民對烏克蘭國家領導人的信心。

該報道稱，法國道達爾能源公司開始從俄羅斯撤出，因為自俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，這家法國集團因其在該國的持續存在而受到各方的批評。俄羅斯的賬單最終證明對該公司來說代價太高了，特別是關於北極液化天然氣2號項目。