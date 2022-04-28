拜登稱要把沒收的俄羅斯寡頭財產交給澤連斯基作烏克蘭戰爭受害賠償

烏克蘭/美國/俄羅斯

美國白宮今天稱，將向烏克蘭總統澤連斯基建議，將目光沒收的俄羅斯富豪財富，移交給烏克蘭。此項財務以及款項，將作為對烏克蘭遭受俄羅斯侵略戰爭的受害賠償。

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據法新社今天報道說，美國白宮周四提議利用從俄羅斯寡頭手中扣押的資產來補償烏克蘭在被俄羅斯入侵期間遭受的損失。

美國行政部門在一份聲明中說，清算這些 "暴發戶 "資產的收益將被轉移到基輔，"以補償俄羅斯侵略對烏克蘭造成的損失"。

美國以及西方其他國家制裁俄羅斯侵略烏克蘭，沒收被指控追隨普京侵略戰爭政策的俄羅斯寡頭在歐美財產。

美國官方沒有提及沒收俄羅斯寡頭財產及款項的金額。

此前，加拿大立法指將用沒收的俄羅斯寡頭財產，作為賠償烏克蘭遭受侵略戰爭的受害賠償金。