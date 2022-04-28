普京要在烏克蘭佔領城市發行盧布

烏克蘭/俄羅斯

據俄羅斯官員周四表示，被俄羅斯軍隊控制的烏克蘭沿海城市赫爾松的俄羅斯行政當局，計畫從5月1日起引入盧布，以取代烏克蘭貨幣格里夫納。該計畫說允許4個月的平行過度，此後將在佔領地禁止使用烏克蘭貨幣。

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法新社今天引述據俄新社消息，莫斯科軍隊在入侵烏克蘭之初奪取赫爾松後成立的俄羅斯地方行政當局副主席基里爾-斯特雷莫索夫說，"從5月1日起，當地將轉移到盧布使用區。"

他說，在可能持續四個月的過渡期內，盧布和格里夫納這兩種貨幣將能夠平行流通。"他說："在那之後，我們將完全轉用盧布支付。

沒有高級俄羅斯官員立即證實這一言論。

赫爾松市靠近2014年被莫斯科吞併的克里米亞，是俄羅斯人自2月24日開始入侵烏克蘭以來完全控制的第一個也是迄今為止唯一一個烏克蘭主要城市。

烏克蘭指控俄羅斯計畫在這個地區組織假獨立公投，就像在鄰近的被俄羅斯佔領紮波羅熱地區一樣。

2014年在頓巴斯也是這樣做的，當時親俄羅斯的分離主義分子在莫斯科的支持下，取得了部分控制權。分離主義分子隨後宣布成立頓涅茨克和盧甘斯克 "人民共和國"，莫斯科在2月24日入侵烏克蘭之前承認這兩個“國家”是獨立的。

烏克蘭總統澤連斯基說，永遠也不會有赫爾松人民共和國。澤連斯基4月22日說：“如果有人想進行新的吞併，那就用更強大的制裁打擊俄羅斯。”

據俄羅斯國防部聲稱，已將 "和平生活 "帶回赫爾松。法新社說，但根據烏克蘭媒體網站顯示的照片和視頻，那裡經常舉行反俄和反公投的示威活動。沒有外國記者能夠進入這個戰前有近30萬人口的小鎮。