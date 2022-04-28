烏克蘭戰爭：難民日增55000

烏克蘭/俄羅斯/難民

根據聯合國難民事務高級專員辦事處（UNHCR）周四今天公布的數字，自2月24日俄羅斯軍隊入侵以來，近540萬烏克蘭難民逃離了他們的國家。

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法新社說，雖然自3月以來，烏克蘭難民逃離速度已大大放緩，但聯合國預計到今年年底還會有300萬人。

根據聯合國難民署的數據，自俄羅斯入侵開始以來，截至4月27日，已有5372854名烏克蘭人離開他們的國家，比前一天多了55635人。婦女和兒童占這些難民的90%，而可能被動員起來的18至60歲的男性則不被允許離開。

幾乎三分之二的烏克蘭兒童不得不逃離他們的家園，包括那些仍然在該國的兒童。

根據國際移民組織（IOM）的數據，超過770萬人已經離開了他們的家園，很多烏克蘭人喪失家園但滯留在烏克蘭。

在俄羅斯入侵之前，烏克蘭在其政府控制的地區有3700萬人口。這一數字不包括2014年被俄羅斯吞併的南部克里米亞，以及親俄羅斯分離主義分子控制的東部地區。

近十分之六的烏克蘭難民（截至4月27日為2,968,716人）已逃往波蘭，波蘭是迄今為止收容難民最多的國家，儘管其中一些人繼續逃往其他歐洲國家。波蘭邊防軍周四宣布，共有300萬人次從烏克蘭抵達。

與此同時，據波蘭邊防軍稱，約有904,000人越過波蘭邊境進入烏克蘭--烏克蘭男子加入軍隊或居民返回家園。

戰前，約有150萬烏克蘭人居住在波蘭，大部分是移民工人。

截至4月27日，共有801,453名烏克蘭人離開他們的國家進入羅馬尼亞，其中許多人通過摩爾多瓦抵達，摩爾多瓦是羅馬尼亞和烏克蘭之間的內陸國。

烏克蘭難民中大多數人繼續他們的旅程，前往其他歐洲國家。

至4月27日，俄羅斯境內的難民人數為641,752人。聯合國難民署還指出，在2月18日至23日期間，有10.5萬人從親俄分離主義領土頓涅茨克和盧甘斯克（烏克蘭東部）遷往俄羅斯。

截至4月27日，共有507,849名烏克蘭人進入匈牙利。

摩爾多瓦的邊境離烏克蘭的主要港口敖德薩最近。根據聯合國難民署的數據，截至4月27日，已有439,290名烏克蘭人進入摩爾多瓦，這是一個前蘇聯共和國，是歐洲最貧窮的國家之一，人口為260萬。這些難民中的大多數人繼續他們的旅程，前往其他國家。

而根據難民署4月26日的數字，自戰爭開始以來，共有363940名難民從烏克蘭抵達斯洛伐克。

據聯合國難民署明確指出，對於與烏克蘭接壤、屬於申根地區的國家（匈牙利、波蘭、斯洛伐克），高級專員提出的數字是指那些越過邊界進入該國的人。聯合國難民署估計，"大量的人繼續前往其他國家"。