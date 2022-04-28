第一遭！10名俄羅斯士兵遭控戰爭罪受追捕

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭總檢察長星期四在其Telegram賬戶上宣布，10名俄羅斯士兵因涉嫌在烏克蘭基輔布查Butcha犯下戰爭罪而於周四被起訴，他們將被追捕。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，烏克蘭檢察官說：隸屬於俄羅斯第35軍的第64摩托化步槍旅的10名士兵因殘忍對待平民和其他違反戰爭法和慣例的行為而被起訴。

根據調查，俄羅斯軍隊在3月佔領布查期間，"將沒有參與敵對行動和沒有武裝的平民扣為人質。烏克蘭檢察官說：佔領者沒有給他們食物或水。

據烏克蘭檢察官指控說：“犯罪嫌疑人讓他們跪下，用布條和粘紙蒙住他們的眼睛，用塑料繩綁住他們的手，並威脅說要向他們開槍，以殺死他們。”

烏克蘭檢察官指控說，俄羅斯士兵為了獲得有關烏克蘭軍隊下落信息，對平民酷刑拷問對他們造成了傷害。他們被拳打腳踢，腿部、腳趾和身體軀幹被打傷。

烏克蘭檢察官說：“佔領者還搶劫了當地居民，拿走了他們的個人物品和家用設備。”

烏克蘭檢察官說，“這十個俄羅斯士兵將被搜捕、抓獲並繩之以法。”

自4月2日法新社發現20具身着民衣的人的屍體橫躺在布查的一條街道上，引發國際譴責和全世界的憤怒以來，烏克蘭第一次發布戰爭罪指控書。

法新社說，烏克蘭指控俄羅斯軍隊犯下戰爭罪，但俄羅斯否認有任何責任，並指布查的屍體是基輔 "上演的"謊言。

聯合國秘書長古特雷斯28日抵達布查等基輔郊區城鎮查看俄羅斯軍隊留下的殺戮烏克蘭平民罪證遺址，並呼籲俄羅斯總統普京與國際刑事法庭合作，對俄羅斯軍隊所被指控犯有戰爭罪進行調查。