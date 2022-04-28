華日：俄羅斯官方數據為何沒有反映出俄烏戰爭和西方制裁的影響？

俄羅斯/烏克蘭/西方制裁

俄羅斯官方統計機構公布的數據顯示，在俄羅斯入侵烏克蘭的頭幾周里，西方制裁對俄羅斯經濟的衝擊不大，而私營部門的調查則顯示俄羅斯經濟活動急劇下滑。這些數據可能太早，尚無法反映出俄烏戰爭和制裁的影響。這些數據也可能不如過去的數據可靠，因為俄羅斯希望壓制外部世界對其經濟的看法。

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據華爾街日報今天報道稱，俄羅斯官方數據為何沒有反映出俄烏戰爭和西方制裁的影響？西方對俄羅斯經濟實施了一輪又一輪的制裁。關鍵問題是，這些制裁起作用了嗎?俄羅斯周三公布的數據不一致，顯示3月份經濟要麼表現良好，要麼只是停滯不前。私營部門數據則顯示，俄羅斯經濟急劇放緩。

經濟學家原本預計，俄羅斯官方關於入侵烏克蘭及其引發的制裁所造成經濟影響的首次評估將顯示，經濟增長和工業產出下滑，失業率上升。

俄羅斯經濟發展部(Ministry of Economic Development)周三表示，該國3月份經濟產出同比增長1.6%。據俄羅斯國有通訊社塔斯社(TASS)，這較2月份4.3%和1月份5.8%的增速大幅放緩。俄羅斯聯邦統計局(Rosstat)公布了更積極的數據，稱經季節性因素調整後，3月份工廠產出僅比2月份下降1%，而失業率則保持不變，仍為4.1%。

凱投宏觀(Capital Economics)經濟學家Liam Peach稱，這些數據似乎與非官方的經濟產出指標有出入。他表示：“工業產出的萎縮幅度如此溫和，似乎與上個月西方實施制裁預期將造成的打擊不符。”他指出，私營部門的製造業調查顯示，3月份活動出現大幅下滑。

標普全球(S&P Global Inc., SPGI)根據對500家企業的調查編製的一項私營部門活動指標在3月份創下2020年5月以來最大跌幅。去年5月俄羅斯正處於新冠疫情的早期階段。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，引發多國政府實施了一系列旨在削弱俄羅斯發動戰爭能力的懲罰性制裁。在俄烏戰爭最初幾周里實施的制裁是為了切斷俄羅斯與全球金融體系的多種聯繫，限制俄羅斯利用國際物流和運輸網絡的渠道。

為報復上述制裁舉措，俄羅斯周三暫停了對歐盟成員國波蘭和保加利亞的天然氣供應。鑒於石油和天然氣銷售收入佔俄羅斯聯邦預算的40%以上，而且歐洲是俄羅斯天然氣的主要市場，因此對於俄羅斯經濟來說，斷氣是風險很大的做法。俄羅斯財長西盧安諾夫(Anton Siluanov)周三表示，受西方制裁影響，俄羅斯今年的石油產量可能下降17%。

包括總統普京(Vladimir Putin)在內的俄羅斯政策制定者已承認制裁造成了經濟損失，但他們沒有公開透露過具體的損失數據。俄羅斯經濟面臨的另一個重大變數是能源出口。隨着石油和天然氣價格在俄烏戰爭爆發後一路上漲，IMF估計今年能源出口將給俄羅斯經濟帶來3,500億美元的收入，比2021年增長40%。但IMF對於今年俄羅斯油氣出口收入的估值以及GDP萎縮8.5%的預測都是基於俄羅斯能源出口不會遭受進一步制裁的假設。

而在另外一種假設情景中，今年年中將針對俄羅斯能源出口實施廣泛制裁，IMF表示，在這種情況下，俄羅斯石油和天然氣的出口今年將下降10%，明年將下降20%，隨後幾年將保持在這樣的低水平。這對俄羅斯經濟的打擊將是非常大的，到2027年時經濟產出可能會比現有制裁下的產出水平減少15%。

據華爾街日報該報道稱，想要將俄羅斯的石油和天然氣排除在全球經濟之外，不是一夜間就能做到的，而且這個過程會伴隨劇痛。歐盟國家不願對俄羅斯能源實施直接制裁，因為擔心本國經濟會受到價格上漲的反噬。但預計歐盟成員國將在下周討論一項禁運提案，作為對俄第六輪制裁的一部分。

該報道原鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%BF%84%E7%BD%97%E6%96%AF%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%B2%A1%E6%9C%89%E5%8F%8D%E6%98%A0%E5%87%BA%E4%BF%84%E4%B9%8C%E6%88%98%E4%BA%89%E5%92%8C%E8%A5%BF%E6%96%B9%E5%88%B6%E8%A3%81%E7%9A%84%E5%BD%B1%E5%93%8D-11651122312