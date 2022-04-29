俄羅斯精準導彈？一名記者基輔家中喪生

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭基輔2022年4月29日仍然遭俄羅斯攻擊，此為當地一棟被導彈襲擊毀壞的住宅樓現場照片。

烏克蘭自由電台在一份聲明中說，該電台的一名記者和節目製作人周四在聯合國秘書長古特雷斯訪問烏克蘭首都期間，在俄羅斯對基輔的襲擊中喪生。稍早，烏克蘭方面報告，俄羅斯昨天對基輔發射的導彈，造成1人死亡，8人受傷。俄羅斯軍方今天證實用精準導彈襲擊了基輔。沒有消息稱俄羅斯軍隊導彈襲擊爆炸點距離古特雷斯在基輔的訪問活動有多遠。法國與德國等國紛紛譴責俄羅斯導彈襲擊。

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據法新社引述烏克蘭自由電台今天在其網站上說，該台記者Vira Ghyrytch死於俄羅斯對她在市中心附近居住的25層住宅樓的導彈襲擊。該聲明說，該記者的屍體於周五在廢墟下被發現。Ghyrytch女士自2018年起為自由電台基輔分社工作，此前曾在烏克蘭多家電視台工作。

首都基輔市長維塔利-克里琴科早些時候說，至少有一人在這次襲擊中喪生，這是4月17日以來基輔發生的第一起導彈襲擊爆炸事件，但基輔市長沒有透露受害者的身份。他說，救援人員在清理現場的廢墟時 "發現了一具屍體"。法新社記者看到救援人員從廢墟中拉出一個裝有屍體的袋子。

基輔市長還報告說，自2月24日俄羅斯入侵開始以來，總共有100多名基輔居民包括4名兒童被殺，435人受傷。

俄羅斯今天證實了一次使用 "高精度、長距離武器 "的襲擊，稱其目標是烏克蘭首都的 "太空公司 "Artem的車間。

據法新社，3月底，一名俄羅斯記者Oksana Baulina在拍攝早些時候基輔Podil中心區的一個購物中心遭到俄軍襲擊造成損失時，被火箭彈擊中炸死。

據保護記者委員會稱，自俄羅斯的侵烏戰爭開始以來，至少有7名記者在烏克蘭被殺害。