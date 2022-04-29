北約部隊即將展開大規模軍演 援烏力度提升

軍演

為了震懾對烏克蘭發動入侵的俄羅斯，西方國家將在未來幾周在歐洲多地展開一系列軍事演習。參加演習的有數萬名北約和北大西洋國家的軍人，以及大批飛機、坦克、大炮和裝甲車輛。演習地點將分別在芬蘭、波蘭、北馬其頓以及愛沙尼亞和拉脫維亞邊界一帶。

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美聯社引用英國野戰部隊司令拉爾夫·伍德迪斯（Ralph Wooddisse ）中將的話說：“這次部署的規模和英國軍隊的專業素養、訓練質量和靈活性對侵略者產生的震懾作用之大將是歐洲在本世紀中前所未有的。”

相關軍事部署將在本周從芬蘭開始。美國、英國、愛沙尼亞和拉脫維亞等國的部隊將舉行“箭鏃演習”（Exercise Arrow），提高他們與芬蘭部隊的合作能力。

另外，還有大約4500名部隊本周在北馬其頓舉行“快速反應演習”，傘兵部隊和攻擊直升機也將參加。參加這次行動的有美國、英國、阿爾巴尼亞、法國和意大利的部隊。

5月份，由英國、法國和丹麥1萬8千名軍人組成的北約部隊將在愛沙尼亞和拉脫維亞邊界舉行“刺蝟演習”。

5月下旬，大約1000名英國軍人將與另外十一個國家的部隊一起在波蘭參加 “捍衛者演習”。

英國國防大臣華萊士表示，“歐洲的安全從來沒有如此重要”，“我們的軍隊將與北約盟友和合作夥伴國家的部隊一起進行這些演習。”

華萊士還表示，“聯合遠征部隊”將在冷戰以來規模最大的聯合部署行動中展示出“團結和力量”。

北約秘書長斯托爾滕貝格周四表示，北約已經做好準備，將在今後數年繼續支持烏克蘭反擊俄羅斯的戰爭，北約給基輔提供的武器援助將不只是蘇式武器，還有西方國家製造的先進武器和系統。

法