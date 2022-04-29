布林肯：美國強烈支持瑞典芬蘭加入北約

布林肯支持瑞典和芬蘭

美國國務卿安東尼‧布林肯（Antony Blinken）4月29日表示，如果瑞典和芬蘭決定加入北約（NTAO），美國將“強烈支持”。布林肯周四在美國眾議院外交委員會舉行的聽證會上表示：“世界已經發生了相當大的變化，其中一種變化方式是，兩國都非常希望成為北約成員。”

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布林肯表示：“當然，我們期待他們做出這一決定。如果這是他們的決定，我們將強烈支持。”

布林肯告訴提問的加州民主黨眾議員吉姆‧科斯塔（Jim Costa），他不能提供一個時間表，但指出“這兩個國家正在非常積極地考慮”。

兩個多世紀以來，瑞典一直避免加入北約軍事聯盟。芬蘭與俄羅斯接壤，曾與俄羅斯打了幾十場戰爭，但在二戰後尋求中立地位，而且在整個冷戰期間及冷戰結束後都沒有尋求加入北約。

但自俄羅斯入侵烏克蘭以來，瑞典和芬蘭都已重新考慮目前的立場，兩國公眾對加入北約的支持率也有所上升。

如果北約這次真的東擴，這將標誌着俄烏戰爭迄今為止所產生的最重大地緣政治後果。芬蘭加入北約將使俄羅斯與北約成員國的陸地邊界增加一倍。不過，北約擴張需要徵得30個成員國的一致同意。

據美聯社報導，北約秘書長延斯‧斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）周四表示，歡迎瑞典和芬蘭加入北約。

“這是它們的決定。”他說，“但如果它們決定申請，芬蘭和瑞典將受到熱烈歡迎，我預計這一過程會很快。”

美國一直明確表示，它支持北約的開放政策，允許任何國家申請加入。但美國在說明下一步的行動方面一直比較謹慎。

據《華盛頓郵報》報導，一位不願透露姓名的北歐外交官說：“他們（美國官員）說話一直非常謹慎，總是說我們有一個開放的政策來決定，他們就到此為止。”

這位外交官說，與他過去從美國聽到的相比，布林肯的講話更有力地支持了瑞典和芬蘭獲得北約成員國資格。

他說：“過去，他們不想給人留下他們正試圖引誘瑞典和芬蘭加入北約的印象。他們不想不必要地惹惱俄羅斯人”。