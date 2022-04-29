布林肯支持瑞典和芬蘭

布林肯：美國強烈支持瑞典芬蘭加入北約

發表時間：

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, lors d’un exercice militaire sur la base de Bardufoss, en Norvège, le 25 mars 2022
Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, lors d’un exercice militaire sur la base de Bardufoss, en Norvège, le 25 mars 2022 © YVES HERMAN / REUTERS
作者： 法廣
5 分鐘

美國國務卿安東尼‧布林肯（Antony Blinken）4月29日表示，如果瑞典和芬蘭決定加入北約（NTAO），美國將“強烈支持”。布林肯周四在美國眾議院外交委員會舉行的聽證會上表示：“世界已經發生了相當大的變化，其中一種變化方式是，兩國都非常希望成為北約成員。”

廣告

布林肯表示：“當然，我們期待他們做出這一決定。如果這是他們的決定，我們將強烈支持。”

 

布林肯告訴提問的加州民主黨眾議員吉姆‧科斯塔（Jim Costa），他不能提供一個時間表，但指出“這兩個國家正在非常積極地考慮”。

兩個多世紀以來，瑞典一直避免加入北約軍事聯盟。芬蘭與俄羅斯接壤，曾與俄羅斯打了幾十場戰爭，但在二戰後尋求中立地位，而且在整個冷戰期間及冷戰結束後都沒有尋求加入北約。

但自俄羅斯入侵烏克蘭以來，瑞典和芬蘭都已重新考慮目前的立場，兩國公眾對加入北約的支持率也有所上升。

如果北約這次真的東擴，這將標誌着俄烏戰爭迄今為止所產生的最重大地緣政治後果。芬蘭加入北約將使俄羅斯與北約成員國的陸地邊界增加一倍。不過，北約擴張需要徵得30個成員國的一致同意。

據美聯社報導，北約秘書長延斯‧斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）周四表示，歡迎瑞典和芬蘭加入北約。

“這是它們的決定。”他說，“但如果它們決定申請，芬蘭和瑞典將受到熱烈歡迎，我預計這一過程會很快。”

美國一直明確表示，它支持北約的開放政策，允許任何國家申請加入。但美國在說明下一步的行動方面一直比較謹慎。

據《華盛頓郵報》報導，一位不願透露姓名的北歐外交官說：“他們（美國官員）說話一直非常謹慎，總是說我們有一個開放的政策來決定，他們就到此為止。”

這位外交官說，與他過去從美國聽到的相比，布林肯的講話更有力地支持了瑞典和芬蘭獲得北約成員國資格。

他說：“過去，他們不想給人留下他們正試圖引誘瑞典和芬蘭加入北約的印象。他們不想不必要地惹惱俄羅斯人”。

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw