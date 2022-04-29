烏克蘭基輔布查倖存者見證俄軍殺戮

烏克蘭/俄羅斯/布查

位於基輔郊區的布查已成為3月佔領該地區的俄羅斯軍隊被指控犯下暴行的象徵。雖然4月2日發現的20具民衣男子的屍體散落在亞布隆斯卡街的圖像在全世界引起了震驚，但布查倖存者看到和經歷的殘暴情景卻可能永遠困擾着他們。

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據法新社今天報道稱，當維塔利-吉沃托夫斯基閉上眼睛時，他看到的是頭上被套着白色袋子的被逮捕者，還有基輔附近布查的房子里被俄羅斯士兵用步槍槍管末端頂推的那些受害者。吉沃托夫斯基告訴法新社，這個兩層樓的房子被一些俄羅斯士兵變成了監獄，也變成他、他的女兒和一個鄰居的地獄。

吉沃托夫斯基在已被燒毀的房屋廢墟前回憶說：“我們都害怕得發抖，因為我們能聽到俄國人對他們的囚犯所作所為。我們都很絕望。”

雖然4月2日發現的20具民衣男子的屍體散落在亞布隆斯卡街的圖像在全世界引起了震驚，但倖存者看到和經歷的事情也可能永遠困擾着他們。

60歲的維克多-查提洛（Viktor Chatylo）說，他從自家車庫的天窗拍下了暴力見證。

而在俄國士兵進入布查之前，即2月24日入侵開始後的幾天，布查是基輔西北部的一個安靜的郊區。 2月27日，一輛俄羅斯坦克進入維塔利-耶沃托夫斯基家的院子里，開始向附近的一棟大樓開火，大樓的上面幾層即刻起火了。

大約一周後，俄羅斯士兵進入維塔利的房子，將他和他20歲的女兒娜塔莉亞鎖在地下室，警告說如果他們試圖離開，就會被殺死。在房子地面層上，俄羅斯士兵們建立了一個野戰醫院和指揮部。這座房子離發現20具屍體的亞布隆斯卡街只有一分鐘的步行路程。

為了保住性命和救出女兒，維塔利小心地在俄羅斯士兵面前只說俄語，說家事和對上帝的信仰。但他很快就看到他們把第一個頭上套着袋子的被抓到的人帶進來，往後至少有七個人被套上頭套帶進來。然後俄羅斯士兵開始審訊，毆打和受害者的尖叫。

在他的被摧毀的房子里，隨處可見俄國人佔領的痕跡：軍糧、作戰手冊和一個小木棍，上面用俄文手工刻着 "MORALE "字樣。

維塔利和他的女兒隨後與街對面的鄰居，67歲的柳德米拉-基茲洛娃（Lyoudmyla Kizilova）一起經歷了他們的磨難，她的丈夫剛剛被俄羅斯人槍殺。維塔利請求俄羅斯人讓這個老人過來，基茲洛娃還在為她的丈夫瓦列里-基茲洛夫被殺害而震驚。

她告訴法新社，70歲的瓦萊里於3月4日從他和柳德米拉避難的地窖中出來時被殺害。基茲洛娃說她聽到了一聲槍響，一片寂靜，然後是一個俄羅斯士兵的命令："如果這裡還有人，就出來，否則我就扔手榴彈！"俄羅斯士兵們並沒有告訴她丈夫的遭遇，但命令她可以返回地窖。

當夜幕降臨時，基茲洛娃拿着電筒冒險外出尋找丈夫，她這樣發現了瓦萊里的屍體：她哭着控訴說，"他在倒在那裡，頭部中彈，流了很多血。但我找到了他。"是在第二天，基茲洛娃被允許到地窖里加入吉沃托夫斯基一家的藏身。

幾天後，即3月9日，俄國士兵將基茲洛娃的丈夫埋在了花園裡。然後他們還想給柳德米拉基茲洛娃倒了一杯他們從房子里拿出來的威士忌酒。但她拒絕了。

第二天，基茲洛娃設法離開該地區。維塔利和他的女兒也設法在同一天離開，他們只是告訴俄羅斯士兵，他們要去看一個親戚。但當維塔利從地下室上來向俄羅斯士兵告假外出時，他在廚房裡看到了可怕的一幕：三名被抓的人都跪在地上，頭上套着一個袋子，雙手被反綁。

到了4月25日，當維塔利引導讓法新社記者看他的房子瓦礫時，他說他看到囚犯當時被扣的地方似乎有一層干固的血跡，房子已被戰火摧毀。當時俄羅斯士兵允許他和他的女兒離開，條件是他們必須返回，並威脅說如果他們違背諾言就炸毀房子。

維塔利說："願上帝能夠讓所有的人都避免遭遇此難，而我們只是僥倖活下來了。

法新社說，對於像維塔利或基茲洛娃這樣的倖存者來說，持久性創傷的風險很大。婦女權利組織 "La Strada "烏克蘭分部的協調員阿廖娜-克里沃利亞克（Alyona Kryvoulyak）說："有些人已經有創傷後應激障礙，有些人以後會有癥狀。但我們每個人都會有不同癥狀的戰爭創傷。"

對於從車庫裡看到一切的亞布隆斯卡街居民維克多-查提洛來說，現階段最重要的是保存記憶。他冒着生命危險拍照，以便 "他的孩子和孫子能夠看到所發生的一切，不是在電視上，而是在戰爭下的生活中"。他說，那些看到戰爭暴行的人 "在數百年內都會銘記住它"。