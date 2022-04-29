莫斯科高調證實用高精度導彈襲擊基輔 嚇唬古特雷斯

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俄羅斯軍方今天證實向烏克蘭基輔發射了高精度導彈，摧毀烏克蘭航天企業製造設施。俄羅斯發射導彈襲擊當天，聯合國秘書長古特雷斯抵訪基輔察看基輔布查伊爾平等遭受俄羅斯軍隊佔領時虐殺當地平民的遺址。烏克蘭總統澤連斯基譴責稱俄羅斯此舉意在羞辱聯合國及古特雷斯。

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據法新社今天報道稱，俄羅斯周五證實，在聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯訪問期間，俄羅斯用 "高精度 "武器對烏克蘭首都基輔實施了打擊。

據俄羅斯國防部在一份簡報中說，俄羅斯軍隊用遠程高精度武器摧毀了基輔市的Artiom航天公司的車間。

據法新社稍早報道稱，聯合國秘書長古特雷斯28日訪問期間基輔傳有爆炸聲。烏克蘭一名部長譴責此為“令人髮指的野蠻行徑”。

烏克蘭總統澤連斯基譴責稱，俄羅斯對基輔的轟炸旨在“羞辱聯合國”。

報道稱，聯合國秘書長古特雷斯28日在基輔舉行的新聞發布會上承認，聯合國安理會“未能阻止和結束”烏克蘭戰爭。古特雷斯說， “安理會未能盡其所能阻止這場戰爭。” 並稱這是“令人非常失望、沮喪和憤怒的”。

俄羅斯沒有確指軍方昨天使用了哪一種新型高精確導彈準確轟炸基輔的一個工業設施。