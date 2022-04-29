【視頻】聯合國秘書長訪基輔意外見證俄軍轟炸

聯合國秘書長古特雷斯親訪莫斯科與基輔，希望推動俄烏兩國與聯合國合作，組織人道走廊。普京政權以意想不到的方式，做出了不能再明確的回答。古特雷斯4月28日離開莫斯科，抵達烏克蘭首都之際，這座已經平靜了兩周的城市突然遭遇俄羅斯導彈轟炸，至少造成十餘人受傷。在基輔，古特雷斯無奈承認：聯合國安理會既未能阻止這場戰爭，也未能停止這場戰爭。點擊法國24電視台視頻了解詳情。

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這是自俄羅斯2月24日發動入侵烏克蘭戰爭以來，聯合國秘書長首次親赴俄烏兩國。4月26日，古特雷斯抵達莫斯科，與俄羅斯外長會談後，與俄羅斯總統普京會晤。他再次呼籲俄烏雙方儘快達成停火，並呼籲兩國與聯合國合作，組建人道走廊。根據聯合國隨後發表的會談公報，普京原則上同意聯合國和國際紅十字會參加馬里烏波爾被困在亞速鋼鐵廠內的平民撤離行動。

不過，原則上的同意顯然並不影響軍事打擊行動。普京似乎也要以實際向東，回答聯合國秘書長的停火呼籲。已經連續兩周回復平靜的基輔，在古特雷斯到訪之際，再遭俄軍導彈轟炸。

自俄烏戰爭爆發以來，聯合國已經兩次經聯合國大會表決，先後以141國和140國支持，通過兩項決議，呼籲俄羅斯軍隊立即撤出烏克蘭。 為能爭取更多國家支持議案，議案不得不避免譴責俄羅斯入侵行動的字句，只是籠統地譴責違反國際人道法和違反人權行為。