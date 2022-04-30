俄羅斯億萬富翁自殺潮：有倖存家人不相信自殺說

俄羅斯/寡頭多離奇死亡

自今年1月底以來，報道中已有至少5名顯要的俄羅斯商人自戕，據稱其中3人在自殺前還先殺害家人。但死者倖存家人不相信自殺推斷或結論。

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就短短3個月至少5名俄羅斯富商離奇喪命，中央社引述美國有線電視新聞網（CNN）指，死者中有4人和國營俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）或旗下子公司有關。CNN致電Gazprom，未獲回應。

根據俄羅斯新聞社（RIA），2022年1月30日，Gazprom一名高階主管被發現死在聖彼得堡（Leningrad）附近列寧斯基村（Leninsky）的小別墅中。俄新社說，現場發現了一封遺書，調查人員正將此案當做自殺調查。俄羅斯人電視台（RenTv）指認，這名男子是俄氣投資公司（Gazprom Invest）運輸主管舒爾曼（Leonid Shulman）。

就在一個月後，另一位Gazprom高階主管在同一村莊身亡。俄羅斯獨立報紙“新報”（Novaya Gazeta）報道說，秋拉科夫（Alexander Tyulakov）2月25日被發現死在車庫裡，死因為自殺。

CNN請俄羅斯調查委員會談論這兩起案件，尚未獲得答覆。

烏克蘭出生的俄羅斯億萬富豪沃特福德（Mikhail Watford）2月28日在位於英國莎麗郡（Surrey）的住家被發現身亡。莎麗郡警方告訴CNN，法醫正在調查死因，將於7月29日舉行聽證會。

根據俄羅斯“工商日報”（Kommersant），MedStom醫療用品公司老闆梅爾尼科夫（Vasily Melnikov）3月下旬與家人一起陳屍在下諾佛哥羅市（Nizhny Novgorod）的住宅。根據俄羅斯調查委員會，3月23日，一名43歲的男子與他41歲的妻子以及兩名4歲和10歲的兒女被刺死。儘管委員會未提到死者為梅爾尼科夫，但所指死者年齡和陳屍地點與“工商日報”的消息內容相符。

據俄羅斯國家通訊社塔斯社（Tass）稱，4月18日俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）前副總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）被發現與妻女陳屍在莫斯科的公寓內。報導引述執法部門的消息來源指出，當局將此案當做殺害家人後自殺來調查。

一天之後的4月19日，Gazprom關係企業、俄羅斯最大獨立天然氣生產商諾瓦泰克公司（Novatek）前高層波托申亞（Sergey Protosenya），在西班牙巴塞羅那（Barcelona）以北被發現死亡。一位消息人士上周告訴CNN，波托申亞的妻子和女兒陳屍在濱海略雷特（Lloret de Mar）的住宅內。濱海略雷特是地中海沿岸的勝地，鄰近巴塞羅那。

據該報道，波托申亞的兒子費德爾（Fedor）向英國“每日郵報”（Daily Mail）表示，他認為父親是遭到謀殺，“我父親深愛我母親，他尤其鍾愛我妹妹瑪麗（Maria），我不知道當晚發生什麼事，但我父親是不可能傷害她們的。”費德爾當時在法國的家中，逃過一劫。報道稱，不過西班牙警方告訴CNN，儘管費德爾有此一說，本案仍是朝家暴方向偵辦。