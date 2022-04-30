俄羅斯軍隊在烏克蘭東部陷入戰爭泥淖？

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯軍隊今天在烏克蘭東部和南部繼續施壓，特別是在烏克蘭東北部的哈爾科夫周圍加大攻勢。烏克蘭官方稱俄羅斯的軍事攻勢在當地出現了挫折，烏克蘭士兵不少戰地取得戰術勝利，但烏克蘭方面承認，俄羅斯軍隊正試圖不惜一切代價加強對東部控制。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社當地報道稱，周五晚上，在烏克蘭第二大城市哈爾科夫聽到了劇烈的爆炸聲，該城市已被俄羅斯的大炮轟擊了數個星期。據哈爾科夫地區軍事防衛稱，周五，這些轟炸至少造成一人死亡，數人受傷。

烏克蘭總統澤連斯基承認，俄羅斯軍隊重新集中進攻的東北部地區的局勢 "很困難"。據澤連斯基說，"但我們烏克蘭軍隊正在取得戰術上的成功。"澤連斯基的說法，與俄羅斯外交部長謝爾蓋-拉夫羅夫的聲明相反。

俄羅斯外長拉夫羅夫在接受中國官方通訊社新華社周六發表的採訪時說，"2月24日開始的特別軍事行動正在按計畫進行，" 拉夫羅夫還說，儘管有阻撓，俄羅斯所有的目標將得以實現。

這位俄羅斯部長還呼籲烏克蘭的西方盟友停止供應武器。拉夫羅夫告訴中國新華社，"如果美國和北約真的有興趣解決烏克蘭的危機，那麼首先他們應該醒過來，停止向基輔政權提供武器和彈藥。"

法新社說，自衝突開始以來，各國對烏克蘭政府的軍事援助急劇增加。本周，美國總統拜登要求國會增加330億美元的預算，以進一步推動這些援烏武器的交付。

而在俄羅斯軍隊有時遇到困難的地方，其影響也開始顯現。在哈爾科夫以北被烏克蘭人奪回的Rouska Lozova村，情況尤其如此，他們說俄羅斯軍隊只能從遠處炮擊該鎮。據烏克蘭國防部稱，該村在激烈的戰鬥後被解放，600多名居民得到疏散。

據Rouska Lozova村村民說，"我們有兩個晚上非常可怕，如同地獄......。23歲的Svitlana Perepilitsa告訴法新社：前天晚上，我們以為天空燒了起來，整個村莊都被炮火燃燒。40歲的斯維亞托斯拉夫說："我們在地下室呆了兩個月，最缺少的是食物。

法新社說，再往南和往東，就是克里姆林宮為自己設定的完全奪回的目標：頓巴斯地區。澤連斯基指控，"佔領者正在使用一切手段來摧毀摧毀生命，"澤連斯基說，“俄羅斯軍隊對基礎設施和居住區的持續轟炸表明，俄羅斯想讓這個地區變成焦土。”

據烏克蘭部隊總部周六表示，在頓涅茨克和盧甘斯克地區，過去24小時內已擊退了俄羅斯部隊的14次襲擊。

據美國方面軍事評估，俄羅斯的攻勢已經落後於計畫。五角大樓的一名高級官員說，俄羅斯軍隊 "距離將通過頓巴斯北部哈爾科夫地區進入的部隊與來自該國南部的部隊合並還有很長的路要走"，而這正是俄羅斯軍隊壓制部署在頓涅茨克和盧甘斯克分離主義地區周圍前線的烏克蘭部隊的目標之一。美國國防部官員稱，但 "我們相信俄羅斯軍隊繼續為持續的、更大的和更長時間的攻勢創造條件。"

為了進一步宣示攻佔決心，俄羅斯軍隊在周五明確承認，他們在前一天轟炸了烏克蘭首都基輔，當時聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯正好在那裡訪問。此次爆炸造成10人受傷，至少一人死亡：Vira Ghyrytch，一名為自由電台工作的烏克蘭記者，自由電台是冷戰以來美國國會在東歐資助的媒體。她的遺體在她居住的居民樓的廢墟中被發現。法新社說，導彈襲擊時，聯合國負責人周三和周四在基輔進行了俄羅斯2月24日開始入侵烏克蘭以來的首次訪問。

德國和法國強烈譴責導彈襲擊，柏林說襲擊再次表明"普京和他的政權不遵守國際法"。

據澤連斯基在周五晚間的視頻講話中，對 "如此殘酷和蓄意羞辱聯合國的行為沒有得到回應與懲罰感到遺憾。

美國周五指責普京總統因俄羅斯軍隊在烏克蘭的戰爭行為而更為 "墮落 "顯示 "殘忍"。"五角大樓發言人約翰-柯比說：“看着一些圖像，很難想象一個嚴肅的領導人會有如此的行為。”

聯合國秘書長周四訪問了布查和基輔附近的其他地方，據烏克蘭指控俄羅斯軍隊在那裡虐殺平民，古特雷斯並敦促莫斯科 "配合 "國際刑事法院對可能的戰爭罪進行調查。

與此同時，烏克蘭總檢察長辦公室Iryna Venediktova透露，10名俄羅斯士兵因涉嫌在布查的戰爭罪行而被起訴。這是自法新社4月2日發現20名身着民衣的人的屍體躺在該鎮的一條街道上，引起全世界的譴責和憤怒後採取的第一次此類行動。

烏克蘭指責俄羅斯戰爭罪行，但莫斯科否認有任何責任，並說這是基輔 "上演的事件"。

烏克蘭檢察官說，在烏克蘭已經發現了 "8000多起 "被指控的戰爭罪行。

而英國外交大臣Liz Truss周五表示，英國將派調查員幫助烏克蘭同行調查。

法新社稱，在烏克蘭南部的港口城市馬里烏波爾，定於周五進行疏散行動。聯合國駐烏克蘭協調員奧斯納特-盧布拉尼(Osnat Lubrani)周四表示，她正前往南部，為新的疏散嘗試做準備，而古特雷斯則保證，聯合國正在 "盡一切可能 "解救被捲入戰爭末日的平民。

幾百名烏克蘭士兵和平民藏身在巨大的Azovstal冶金綜合體的蘇聯時代的地下隧道里。

法新社在俄羅斯軍隊組織的對馬里烏波爾的新聞訪問中，從周五上午到下午都聽到了阿佐夫塔爾Azovstal的猛烈炮擊聲音。到了下午早些時候，爆炸只間隔幾秒鐘，其中一些爆炸威力巨大。灰色的煙柱有時會在工業區上空升起。

在外交方面，雖然俄羅斯總統普京與烏克蘭總統澤連斯基都被被邀請參加11月在印度尼西亞舉行的20國集團峰會，但美國表示拒絕與普京打交道，絕對不能就像什麼都沒有發生過一樣。