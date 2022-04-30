拉夫羅夫在新華社警告北約：不準軍援烏克蘭

俄羅斯/烏克蘭/中國

中國官方的新華社今天發表對俄羅斯外交部長拉夫羅夫的專訪，拉夫羅夫批評美國和北約越來越多軍事援助烏克蘭。拉夫羅夫還肯定，俄羅斯在烏克蘭東部的攻勢仍然在繼續。拉夫羅夫在新華社電採訪中，仍然指俄羅斯對烏克蘭的軍事攻擊是特別軍事行動。

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據法新社今天報道，俄羅斯外交部長拉夫羅夫敦促北約和美國停止向烏克蘭提供武器，並說如果美國與北約 "真的對解決烏克蘭危機感興趣"，就不要軍援烏克蘭。拉夫羅夫說：“各種武器不斷通過波蘭和其他北約國家進入烏克蘭。”

據拉夫羅夫稱，"如果美國和北約真的對解決烏克蘭危機感興趣，那麼首先他們必須清醒過來，停止向基輔政權提供武器和彈藥。"

周二，約40個國家在美國周邊的德國舉行會議，協調加速供應烏克蘭要求的軍事裝備。

在官方的中國新華社周六發表的一篇採訪中，拉夫羅夫還表示，俄羅斯在烏克蘭的攻勢正在 "按計畫進行"。

雖然美國和烏克蘭報告說俄羅斯在頓巴斯的攻勢有所延遲，但拉夫羅夫先生保證，攻勢正在按計畫進行。

拉夫羅夫是，“月24日開始的特別軍事行動正在嚴格按照計畫進行。他保證說："儘管有我們對手的阻撓，特別軍事行動的所有目標都將實現。”