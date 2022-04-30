烏克蘭/波蘭

華爾街日報今天引述波蘭官員表示，在西方盟友競相幫助烏克蘭回擊不斷升級的東部爭奪戰之際，波蘭向烏克蘭運送了至少240輛蘇式坦克，足夠兩個坦克旅使用。

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波蘭向烏克蘭提供逾200輛坦克，T-72坦克與自行榴彈炮、Grad火箭發射器和其他蘇聯設計的武器裝備一起從波蘭的庫存中捐贈出來，而波蘭已成為烏克蘭在歐盟內的主要捐贈者。

據四名知情的波蘭官員描述，這一大批重型裝備的捐贈表明，包括美國在內的北約盟國正在加快步伐幫助烏克蘭武裝。

據華爾街日報說，這些坦克是最近幾周從陸路運來的，因為俄羅斯將其入侵的重點從首都基輔轉向東部。除了坦克，波蘭還向烏克蘭提供了當地生產的偵察無人機和幾十輛步兵戰車，波蘭政府還通過陸路向烏克蘭運送石油，以維持烏克蘭軍車運行。