烏克蘭戰事 美法案：出售沒收俄寡頭財產 支援烏克蘭 發表時間： 30/04/2022 - 22:39 Le président Joe Biden a présenté son nouveau plan d'aide massive à l'Ukraine au Congrès ce jeudi 28 avril 2022 © Jim WATSON / AFP 作者： 法廣 2 分鐘 烏、俄戰爭仍在持續。而俄羅斯寡頭被外界認為，協助俄軍進行入侵，對此，美國政府計畫，沒收和出售俄羅斯寡頭們的財產，用於支持烏克蘭。 廣告 繼續瀏覽後續 美國總統拜登不想只扣押，受到制裁的俄國寡頭們的遊艇、豪宅和其他資產，還準備賣掉它們，用這筆錢來支持烏克蘭。《烏克蘭重建資產扣押法案》周三在眾議院通過後，現已提交參議院。該法案將允許總統沒收和清算受制裁的個人所擁有的財產。根據現行聯邦法律，只有司法部有權決定如何使用沒收的資金。因此，拜登政府希望創建一個“簡化的行政程序”，更容易決定，如何使用受制裁和扣押財產的收益。不過，有律師表示，實際清算和使用這些資金的過程，可能需要花費數年的時間。一些專家預計，受制裁的寡頭也可能會在未來採取法律行動。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 美國