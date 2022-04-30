美法案：出售沒收俄寡頭財產 支援烏克蘭

烏克蘭戰事

烏、俄戰爭仍在持續。而俄羅斯寡頭被外界認為，協助俄軍進行入侵，對此，美國政府計畫，沒收和出售俄羅斯寡頭們的財產，用於支持烏克蘭。

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美國總統拜登不想只扣押，受到制裁的俄國寡頭們的遊艇、豪宅和其他資產，還準備賣掉它們，用這筆錢來支持烏克蘭。

《烏克蘭重建資產扣押法案》周三在眾議院通過後，現已提交參議院。該法案將允許總統沒收和清算受制裁的個人所擁有的財產。

根據現行聯邦法律，只有司法部有權決定如何使用沒收的資金。

因此，拜登政府希望創建一個“簡化的行政程序”，更容易決定，如何使用受制裁和扣押財產的收益。

不過，有律師表示，實際清算和使用這些資金的過程，可能需要花費數年的時間。

一些專家預計，受制裁的寡頭也可能會在未來採取法律行動。