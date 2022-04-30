英國防大臣警告：普京或5月9日向全球“納粹”宣戰

俄羅斯

英國預測，俄羅斯總統普京會利用5月9日二戰勝利紀念日來宣布大規模動員後備軍人，向全球納粹宣戰，並對烏克蘭發動最後一擊。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天引述英國“每日郵報”（Daily Mail）消息，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天表示，普京可能會在莫斯科紀念俄國結束參與第二次世界大戰的閱兵儀式上，向全球“納粹”宣戰。而雖然烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）是猶太裔，且極右派在烏克蘭幾乎得不到支持，普京仍於2月24日對烏克蘭發動非法入侵，稱這是一場要讓烏克蘭“去納粹化”的“特殊軍事行動”。

由於普京軍隊的首波軍事目標失利，莫斯科當局重新將焦點放在奪下烏國東部和南部沿岸地區。不過，和入侵初期一樣，俄軍遭遇基輔當局堅定軍隊的頑強抵抗。

該報道稱，若干分析家曾預測普京想要在5月9日這天宣布某種形式的勝利，但隨着距離勝利日閱兵只剩不到2周時間，這看起來不太可能發生。

據英國防長華勒斯向倫敦廣播公司（LBC Radio）表示，普京可能會利用這個機會，宣布對他稱為全球“納粹”的對象發動一場新戰爭，以激勵俄國人民再次對抗烏克蘭。華勒斯今天早上表示：“他有可能會在勝利日這天宣布‘我們現在向全球納粹宣戰’，我們需要大規模動員俄羅斯人民…如果他這麼做，我不會感到意外。”

據英國防長稱，“我們必須幫助烏克蘭人有效擺脫糾纏者，維持擊退俄軍的動力。”