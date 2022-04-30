首宗事：荷蘭碼頭工人拒卸俄羅斯柴油

荷蘭/俄羅斯/烏克蘭

荷蘭碼頭工人周六拒絕在阿姆斯特丹為一艘載有俄羅斯柴油的油輪卸貨，此前一天，類似的行動已經使該船無法在鹿特丹停靠。荷蘭外交部長Wopke Hoekstra周五說，在法律上不能拒絕Sunny Liger號進入荷蘭港口，但他支持碼頭工人的行動。

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據法新社說，Sunny Liger號是一艘42,000噸的油輪，目前正停泊在阿姆斯特丹附近。星期五，鹿特丹港的碼頭工人拒絕處理該貨輪的俄羅斯貨物。

據FNV工會港口工人部的主席阿斯麥-哈賈里說，"昨天深夜，我們要求阿姆斯特丹港的所有各方不要讓這艘船停靠，" 阿斯麥-哈賈里在推特上說，"這艘船進不了阿姆斯特丹港，"

據海事網站MarineTraffic.com報道，Sunny Liger號一周前從聖彼得堡附近的普里莫爾斯克出發，這艘懸掛馬紹爾群島旗幟的油輪的最終目的地是阿姆斯特丹。

目前，這艘船在北海停泊。據阿姆斯特丹港的女發言人Marcella Wesseling說："目前，它還沒有申請進入港口的許可。"發言人說，原則上，我們不能拒絕它入境，因為它不屬於針對俄羅斯的制裁對象。"

然而，據RTL Nieuws電視台報道，一家負責將該船拖入港口的公司表示，如果被要求這樣做，它將拒絕，因為如果抗議者想阻止該船進入，可能會導致危險的局面。

據服務供應商和港口碼頭已經表示，他們對處理這艘船的安全問題感到擔憂。

據該報道，自2月24日入侵烏克蘭以來，歐盟對莫斯科實施了嚴厲的制裁，但石油和天然氣暫時得到豁免。荷蘭外交部長Wopke Hoekstra周五說，在法律上不能拒絕Sunny Liger號進入荷蘭港口，但他支持碼頭工人的行動。