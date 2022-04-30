馬克龍與澤連斯基今連線：宣布加大軍事援烏

烏克蘭/法國

法國連任總統馬克龍和他的烏克蘭同僚澤連斯基的電話會晤後宣布，法國將加強對烏克蘭的軍事裝備運輸，以及對烏克蘭的人道主義援助。

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據愛麗舍宮一份聲明稱，法國總統表示法國將繼續加強軍事援助與人道援助。聲明說烏克蘭總統感謝馬克龍及法國"為烏克蘭提供為烏克蘭抵抗運動做出貢獻的大規模軍事裝備援助。

馬克龍還許諾："法國專家將繼續執行任務，幫助烏克蘭收集證據，打擊有罪不罰現象，並允許對俄羅斯侵略背景下犯下的罪行開展國際司法工作。

據法新社說，美國、法國、捷克共和國和其他盟國向基輔提供了數百門遠程火炮，以幫助烏克蘭對抗莫斯科侵略烏克蘭在烏克蘭東部頓巴斯地區的攻勢。

巴黎正援助烏克蘭提供包括超現代化的凱撒自走炮重型武器。據愛麗舍宮周六稱，法國對烏克蘭的人道主義援助在這一階段記錄了 "超過615噸的設備，包括醫療設備、醫院的發電機、食品援助、住宿援助和緊急車輛"援助單據。

馬克龍堅持認為，"他願意在第二個任期內積極工作，以恢復烏克蘭的主權和領土完整，並始終與歐洲夥伴和盟友保持密切協調"。馬克龍稱"法國可以為一項向烏克蘭提供安全保障的協議作出貢獻"。

法新社說，馬克龍告訴澤連斯基，馬克龍對周四俄羅斯對基輔的導彈襲擊爆炸事件抱有 "擔憂"。馬克龍說， "儘管他一再呼籲俄羅斯總統普京應尊重國際人道主義，但烏克蘭馬里烏波爾的人道局勢仍令人難以忍受"。