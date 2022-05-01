佩洛西突訪基輔 會見澤連斯基

美國/烏克蘭/佩洛西訪問基輔

烏克蘭總統澤連斯基宣布，他在基輔與美國眾議院議長南希-佩洛西進行了會晤。澤連斯基分享了一段佩洛西的訪問視頻。據佩洛西說，美國代表團正在訪問該地區，包括訪問波蘭，稍後佩洛西將與杜達總統會面。

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據本台報道，烏克蘭當局2022年5月1日星期日宣布，美國眾議院議長南希-佩洛西和總統澤連斯基在基輔會面。

烏克蘭總統澤連斯基宣布，他在基輔與美國眾議院議長南希-佩洛西進行了會晤。

據佩洛西對澤連斯基表示，“我們認為，我們訪問你，是為了感謝你為自由而戰......你的戰鬥是為所有人而戰。”

佩洛西在澤連斯基在推特上分享的一段視頻中說：“我們的承諾是在直到戰鬥結束之前，我們將一直陪伴着你們。”

陪同佩洛西訪問基輔的是一個由幾位美國國會議員組成的代表團，包括眾議員吉姆-麥戈文、傑森-克羅和亞當-希夫。

據佩洛西透露說，美國代表團正在繼續訪問該地區，包括訪問波蘭，在那裡將與安傑伊-杜達總統會面。

據佩洛西稱，“我們期待着感謝我們的波蘭盟友的奉獻精神和人道主義努力。”

美國眾議院議長佩洛西寫道：“我們還將自豪地轉達美國對美國軍事、外交和其他文職負責人在波蘭的工作的感激之情。”