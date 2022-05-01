佩洛西：美國站在烏克蘭一邊

佩洛西到訪基輔

美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）5月1日造訪戰火籠罩下的烏克蘭首都基輔，並與烏國總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面。佩洛西1日敦促烏克蘭切勿在面對“惡霸”時退縮，並透露雙方會商內容包括人道援助、戰後重建等。

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與澤連斯基會談後的隔日，佩洛西（Nancy Pelosi）在波蘭城市熱舒夫（Rzeszow）召開記者會表示：“不要受惡霸欺負。如果他們製造威脅，你們絕不能退縮。這就是我的看法。我們是來作戰的，你們絕不能向惡霸屈服。”

佩洛西在記者會上說，雙方會談重點包括“安全、人道主義援助、經濟援助以及贏得勝利後的重建工作”。

她說：“我們離開時，不僅對需要做的事情有了更堅定且更即時的了解，還從參與戰鬥的人身上感受到更深刻的欣賞和啟發。”

澤連斯基也透過推文感謝美國“協助維護我國主權和領土完整”，以及“在烏克蘭對抗俄羅斯侵略的戰爭裡帶頭展現支持”。

偕同佩洛西訪問基輔的國會代表團成員、前陸軍遊騎兵（Army Ranger）、眾議院情報委員會成員柯羅（Jason Crow）也說，必須確保烏國擁有“贏得勝利所需的一切”。

他說：“我們無意維持僵局，也不想重返現狀。美國的目的就是獲勝，而且要與烏克蘭一起取得勝利。”